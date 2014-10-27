کتابچه نظام نامه سلامت در استان کرمانشاه تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شفیعی با اشاره به اینکه باید گام های استواری در راستای تحقق اهداف حوزه سلامت و تلاش در جهت دستیابی به اهداف کشور در افق ۱۴۰۴ برداریم، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه علوم پزشکی و سایر سازمان های مرتبط با سلامت در سطح استان گام مهمی در راه تدوین استراتژی های هماهنگ و هم راستا در پیشبرد اهداف سلامت و توسعه همکاری مشترک با دیگر سازمان ها خصوصا دانشگاه علوم پزشکی برداشته است.

وی تصریح کرد: حاصل این حرکت ارزشمند تدوین طراحی نظام نامه سلامت جمعیت هلال احمر استان بوده که علاوه بر ارائه راهکارهایی برای ارتقای خدمات سلامت و ارائه خدمات حمایتی به خدمات گیرندگان، اهداف، سیاست ها، استراتژی ها و برنامه های مشترک با سازمان های دیگر خصوصا دانشگاه رابرای تحقق هرچه بهتر سلامت جامعه و استان مد نظر قرار داده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از چاپ این کتاب در تیراژ محدود خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این کتاب به صورت گسترده چاپ و منتشر خواهد شد.

برتری مرکز سها هلال کرمانشاه در بین ۱۳ استان کشور

مدیرعامل شرکت سها هلال گفت: با پشتکار و تلاش های همه جانبه کارکنان سها هلال کرمانشاه این مرکز رتبه برتر در کشور را کسب کرد.

حسین صانعی فرد اظهار داشت: مرکز توزیع سها هلال استان کرمانشاه با داشتن عزمی راسخ در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده سها هلال توانسته موفقیت های بسیاری کسب کند.

وی افزود: مرکز سها هلال کرمانشاه طی چند ماه گذشته در سال ۹۳ با فراهم کردن داروهای کمیاب و توزیع به موقع داروهای مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی و داروخانه های استان نسبت به ۱۳ استان در سطح کشور پیشرفت چشمیگری داشته است.

مدیر عامل سها هلال با اعلام اینکه مرکز توزیع سها هلال کرمانشاه در چند ماه اخیر طی ارزیابی های انجام شده درصدی فراتر از درصد فروش پیش بینی شده در ماه را داشته، بیان کرد: با پشتکار و تلاش همه جانبه رییس شعبه و کارکنان سها هلال کرمانشاه این مرکز حائظ رتبه برتر در کشور شد.

گفتنی است، مرکز توزیع سها هلال کرمانشاه در ۷ ماه نخست سال جاری با تهیه و توزیع داروهای تک نسخه ای و شیمی درمانی در بین داروخانه، بیمارستان و سایر مراکز درمانی سطح استان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است.