پیروزی دشوار اتلتیکو/ سویا جای رئال را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم رقابتهای لالیگای اسپانیا با برگزاری دیدار تیم‌های ختافه و اتلتیکو مادرید به پایان رسید. در این بازی که بامداد امروز دوشنبه به میزبانی ختافه انجام گرفت شاگردان سیمئونه با تنها گل دقیقه 40 مانژوکیچ برابر حریف خود برنده شد. اتلتیکو با این برد 20 امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

دوشنبه شب اسپانیول و لاکرونیا به تساوی بدون گل رضایت دادند سویا با حساب 2 بر یک از سد ویارئال گذشت و جای رئال مادرید را در رده دوم جدول رده‌بندی گرفت. سویا با این برد 22 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به بارسلونا در مکان دوم ایستاد. رئال مادرید با 21 امتیاز در مکان سوم قرار دارد.