عامل اسیدپاشی باید به اشد مجازات محکوم شود/ دادستان با رسانه های موج سوار برخورد کند

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره مسئله اسیدپاشی در اصفهان گفت: مسئله اسیدپاشی را باید از دو منظر نگاه کرد، مرتکب بدون شک باید به اشد مجازات که اعدام است محکوم شود. این حکم به دلیل رعب و وحشتی که در جامعه ایجاد کرده قابل صدور است.

وی افزود: متاسفانه مرتکب این اقدام حیثیت نظام را مورد لطمات سنگینی قرار داده که باید به اشد مجازات محکوم شود.

نماینده نجف آباد ادامه داد: جریان دومی که باید در این مسئله مورد توجه ویژه قرار گیرد رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی و نیز جریان‌های خاصی است که به این مسئله دامن می‌زدند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. در ماجرای اسیدپاشی یک جریان سیاسی خاص پشت پرده قرار دارد. دادستان کل کشور هم باید مرتکب و هم رسانه ها و جریان های سیاسی که موج سواری کرده و از این جریان بهره برداری سوء می کنند را تحت تعقیب قرار دهد.

ابوترابی با اشاره به اینکه جریان اخیر اصفهان نشان می دهد برخی رسانه‌ها و جریانات سیاسی به شدت پشت پرده این ماجرا هستند، گفت: این جریانات آبروی نظام را برای اغراض سیاسی خود ذبح می‌کنند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به اینکه این جریانات خاص سیاسی تلاش می‌کنند درخواست مجازات عاملین این ماجرا را به عنوان مطالبه خود مطرح کرده و آن را به نفع جریانی خاص مصادره کنند، افزود: اشد مجازات و برخورد با مرتکبین این مسئله در قوانین جمهوری اسلامی ایران دیده شده بنابراین هیچ جریانی نمی‌تواند قصاص و مجازات را به عنوان مطالبه خود از حکومت مصادره کنند.

ابوترابی ادامه داد: دستگاه قضایی بدون شک طبق قانون عمل خواهد کرد و در آینده شاهد خواهیم بود که بعد از آنکه متهم به اشد مجازات محکوم شد این محکومیت وابسته به خواسته هیچ جریان یا حزبی نیست و دستگاه قضایی مطابق قانون عمل می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته در صدور حکم بسته به اهدافی که در پس پرده این اقدام وجود داشته است تصمیم گیری می‌شود و اگر هدف براندازی یا ایجاد رعب و وحشت تشخیص داده شود حکم اعدام برای مرتکب صادر خواهد شد.