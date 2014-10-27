تحکیم روابط تهران-کابل از اولویت های دولت جدید افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر ،دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی دولت افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: "عبدالله عبدالله" در دیدار با "محمد رضا بهرامی" سفیر ایران در افغانستان درباره مسائل مختلف از جمله چگونگی تقویت و تحکیم روابط دوجانبه دیدار و گفتگو کرد.



عبدالله در این دیدار از همکاری‌های دائمی ایران با دولت و ملت افغانستان قدردانی و کرد و گفت: حکومت وحدت ملی حفظ و گسترش روابط دوجانبه با ایران را در همه زمینه ها خواستار است.

وی افزود: دولت جدید افغانستان یکی از اولویت های خود را گسترش سطح همکاری های همه جانبه با دولت ایران قرار داده است.



سفیر کشورمان نیز با استقبال از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان بر لزوم توسعه روابط دوجانبه کابل-تهران تاکید کرد و هماهنگی بیشتر میان دو کشور را درباره مساله مهاجران افغان مقیم ایران خواستار شد.

