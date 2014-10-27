درگیری گروههای مسلح و حوثی ها در مرکز یمن دهها کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، به دنبال تشدید درگیریها میان حوثی ها و افراد مسلح، منابع محلی از کشته شدن دهها نفر از حوثیها در این درگیریها خبر دادند.

بر اساس این گزارش گروههای مسلح با محاصره حوثی ها در منطقه "المناسح" واقع در استان البیضا واقع در مرکز یمن تعداد زیادی از آنها ر به قتل رساندند.

این در حالی است که حوثی ها روز گذشته پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را علیه این گروهها در استان البیضا به دست آورده بودند.

اخبار تایید نشده ای نیز از کشته شدن " شیخ ماجد الذهب" یکی از رهبران حوثی ها در جریان درگیرهای مذکور وجود دارد.