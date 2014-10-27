دبیرستان چهارکلاسه سهیل محمودی در کردستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه از محل عواید نمایشگاه «دست ها و سطرهای مهربان» ساخته و تکمیل شد که در آن نمایشگاه، برخی اشعار خوشنویسی شده سهیل محمودی به معرض فروش گذاشته شد. نمایشگاه «دست ها و سطرهای مهربان» اردیبهشت امسال در فرهنگسرای نیاوران برگزار شده بود.

بر اساس این گزارش، روز پنج شنبه اول آبان جمعی از خیرین موسسه خیریه مهر گیتی و هنرمندانی چون ساعد باقری، سهیل محمودی، جواد زهتاب، فاطمه سالاروند و برخی خوشنویسان کشورمان از قبیل استادان ساعتچی، بحیرایی، میرفندرسکی، نوراللهی و قانع، به روستای قلی‌یان شهر سنندج رفتند و در میان شور و استقبال کودکان و نوجوانان، مردم محلی و برخی مقامات استان، این دبیرستان چهار کلاسه را افتتاح کردند.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش کردستان، ۱۸۰ دانش آموز در دو نوبت صبح و عصر و در سه سال اول دبیرستان در این مجموعه مشغول تحصیل خواهند شد که نوبت صبح به دانش آموزان دختر و نوبت عصر به دانش آموزان پسر اختصاص خواهد داشت.

سهیل محمودی در مراسم گشایش این مدرسه با سپاسگزاری از خداوند بزرگ، از همه هنرمندانی که در این امر خیر مشارکت کردند تشکر کرد. او تجربه همکاری با موسسه خیریه مهر گیتی را ماندگار دانست و ابراز امیدواری کرد با افتتاح این مدرسه در روستای قلی یان سنندج، گامی کوچک اما موثر در بهبود شرایط آموزشی و فرهنگی این منطقه از کشور برداشته شود.

همچنین پنجشنبه شب، شب شعری با حضور شاعران و هنرمندان اعزامی و جمعی از دانشجویان و شاعران کرد در دانشگاه کردستان برگزار شد.

موسسه خیریه مهر گیتی تاکنون با مشارکت و همت خیرین کشورمان، ۱۰۵ مدرسه و مجتمع خوابگاهی احداث کرده و اکنون از بیش از ۷۰۰ دانش‌آموز نیازمند حمایت تحصیلی می‌کند.