تولید سریع رگ در بدن با دستاورد محقق ایرانی دانشگاه ایندیانا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا ستارزاده محقق ایرانی مدرسه پزشکی دانشگاه ایندیانا و همکارانش از دانشگاههای شیکاگو، پوردو، کالج پزشکی ویل کورنل و چند دانشگاه شرق آسیا با ابداع این روش نوین درهای جدیدی به سوی درمان مؤثر نابینایی گشوده اند.

این تیم بین المللی درمان های جدیدی برای بیماریهایی نظیر "بیماری عروق سطحی بدن" را هدف قرار داده اند که تاکنون روش درمانی مؤثری نداشته است. بیماری عروق سطحی بدن عارضه ای است که طی آن به دلیل گردش ضعیف خون همواره دردهای شدیدی در پا احساس می شود.

این بیماری مهم می تواند به مشکلات پوستی، قانقاریا (سیاه مردگی) و حتی قطع عضو منجر شود.

درحالی که بدن به طور طبیعی دارای سلولهای متخصصی است که با ترمیم رگهای خونی، جایگزین های مناسبی برای آنها تولید می کنند. این سلولها تحت عنوان "سلولهای کلنی ساز Endothelial" شناخته می شوند. اما همزمان با افزایش سن و تداوم بیماری هایی نظیر بیماری عروق سطحی بدن، کارایی این دسته از سلولها کاهش پیدا می کند.

این محققان نشان داده اند با تزریق سلولهای جوان تر و پرشورتر Endothelial به بافت های آسیب دیده این احتمال وجود دارد که فرآیند تولید رگهای خونی جدید با سرعت بیشتری صورت گیرد.

به طور کلی جمع آوری این سلولها جهت استفاده در این فرآیند کار دشواری است به ویژه اینکه پیدا کردن آنها در افراد بالغ و مخصوصا آنهایی که به بیماری عروق سطحی بدن مبتلا هستند دشوارتر است. با این حال انبوهی از آنها در بند ناف خون وجود دارد.

دکتر ستارزاده و همکارانش امیدوارند در آینده نزدیک این تکنیک درمانی بالقوه به کمک بیمارانی بیاید که به دلیل ابتلا به مشکلات عروقی ناچار به قطع عضو می شوند.