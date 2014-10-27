به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی (فیدیبو)، در سومین روز درگذشت عالم ربانی آیت‌الله مهدوی کنی، کتاب خاطرات ایشان را که به همت انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، برای دانلود روی سایت خود قرار داد. انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی متولی چاپ و انتشار خاطرات شخصیت‌های برجسته‌ی انقلاب است.

آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی در این اثر راوی وقایع انقلاب اسلامی و بخش‌هایی از حوادث مهم دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله مهدوی به عنوان یکی از شاگردان قدیمی حضرت امام (ره) در راه مبارزه برای انقلاب زندان، شکنجه، تبعید و تهدید را تحمل کرده است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ساماندهی کمیته‌های انقلاب به تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی مشغول شد و مسئولیت‌هایی هم بر عهده گرفت، اما ارزشمندترین اقدام ایشان تأسیس دانشگاه امام صادق (ع) بود که در این عرصه توانسته است به پرورش نیروهای متخصص مورد نیاز نظام بپردازد.

ویژگی‌های شخصیتی و جایگاه گذشته و کنونی وی یقیناً از یک سو به شناخت بسیاری از حوادث و وقایع تاریخ انقلاب اسلامی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر بر غنای ادبیات فعالیت نیروهای مذهبی خواهد افزود؛ زیرا بسیاری از خاطرات وی از حوادث مهم انقلاب است که برای اولین بار بازگو می‌شود.