ضرورت برگزاری اضطراری نشست اوپک

روبرت بیگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اقدام عربستان در خصوص افزایش تولید نفت که منجر به کاهش قیمت آن شده، گفت: بدون شک این مسئله دور از مسائل سیاسی نیست. از این رو می‌توان آن را اقدامی مغرضانه از سوی عربستان و یا تحت تاثیر تحولات منطقه دانست.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست اضطراری اوپک افزود: اینکه برگزاری نشست اضطراری اعضای اوپک را مطالبه می کنیم نه صرفا به منظور افزایش تولید و کاهش قیمت است بلکه به منظور ارزیابی بهتر شرایط و دل نگرانی های شرکای ما در اوپک و نیز تلاش برای اجماع مجدد برای ادامه رویه اوپک است.

نماینده مردم ارامنه شمال کشور ادامه داد: برای ترسیم دورنمای مشخص و جلب اعتماد متقابل بین شرکای اوپک، برگزاری نشست اضطراری امری مورد پیگیری ما است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به راهکارهایی که در شرایط کنونی دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند اتخاذ کند، گفت: باید نشست اضطراری اوپک به طور جدی پیگیری شود. البته در این خصوص باید دید تحلیل های وزارت نفت چیست، به اعتقاد من بازگشت سهم ما از بازارها در شرایط فعلی اولویت اول است و مسئله قیمت در اولویت دوم قرار دارد.

بیگلریان خاطرنشان کرد: ما باید نقش خود را در سهم بازار بازیابی کرده و در این شرایط حتی ممکن است کاهش قیمت خود زمینه‌ای برای بازآفرینی بازار جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.