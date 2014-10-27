به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهینگیان کشور یکشنبه شب در دیدار با مرتضی روزبه استاندار قزوین اظهارداشت: وضعیت پردیس دانشگاه فرهنگیان قزوین از شرایط مناسبی برخوردار نیست که براساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور و در یک برنامه بلندمدت، احداث پردیس جدید دختران و پسران در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی 10 پردیس فرهنگیان در سطح کشور با رعایت استانداردهای آموزش عالی و متناسب با شرایط روز جزو اولویت های وزارت آموزش و پرورش در سال جاری است که یکی از این پردیس ها در استان قزوین احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه فرهینگیان کشور عنوان داشت: این طرح جزو پروژه های ملی است و اعتبار مورد نیاز برای هر پردیس بالغ بر 150 میلیارد ریال است که در فاصله زمانی 5 سال و سالیانه 30 میلیارد ریال به هر استان تزریق می شود.

مهرمحمدی تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه پس از تخصیص زمین از سوی استان آغاز خواهد شد.

استاندار در این دیدار درخصوص تخصیص و واگذاری زمین جهت اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرد و خواستار اجرای این طرح در مدت زمان کمتری شد.