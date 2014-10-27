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۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۳۰

مهرمحمدی:

پردیس دانشگاه فرهنگیان قزوین احداث می‌شود

پردیس دانشگاه فرهنگیان قزوین احداث می‌شود

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه فرهینگیان کشور، از احداث پردیس این دانشگاه در قزوین با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهینگیان کشور یکشنبه شب در دیدار با مرتضی روزبه استاندار قزوین اظهارداشت: وضعیت پردیس دانشگاه فرهنگیان قزوین از شرایط مناسبی برخوردار نیست که براساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور و در یک برنامه بلندمدت، احداث پردیس جدید دختران و پسران در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی 10 پردیس فرهنگیان در سطح کشور با رعایت استانداردهای آموزش عالی و متناسب با شرایط روز جزو اولویت های وزارت آموزش و پرورش در سال جاری است که یکی از این پردیس ها در استان قزوین احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه فرهینگیان کشور  عنوان داشت: این طرح جزو پروژه های ملی است و  اعتبار مورد نیاز برای هر پردیس  بالغ بر 150 میلیارد ریال است که در فاصله زمانی 5 سال و سالیانه 30  میلیارد ریال به هر استان تزریق می شود.

مهرمحمدی تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه پس از تخصیص زمین از سوی استان آغاز خواهد شد.

استاندار در این دیدار درخصوص تخصیص و واگذاری زمین جهت اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرد و خواستار اجرای این طرح در مدت زمان کمتری شد.

کد مطلب 2410435

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