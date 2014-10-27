سایپا در مقابل تراکتورسازی بازی را خوب شروع کرد/ دقت لازم را در ضربات پنالتی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی شامگاه روز گذشته در نشست خبری بعد از دیدار سایپا مقابل تراکتورسازی اظهار داشت: بازی مقابل تراکتورسازی را خیلی خوب شروع کردیم و کاملاً بازی در اختیار ما بود در این دیدار موقعیت‌های بسیار خوبی داشتیم ولی نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم.

وی به نیمه دوم اشاره کرد و تاکید کرد: در نیمه دوم ما حاکم میدان بودیم و با کمی دقت برنده بازی می شدیم ولی متاسفانه بازی به ضربات پنالتی کشید و ما از گردونه مسابقات حذف شدیم.

وی بیان کرد: یکی از اهداف ما در این فصل کسب نتیجه مطلوب در جام حذفی بود ولی مشکلاتی در خصوص وضعیت بازیکنان تأثیرگذارمان پیش آمد نتوانستیم به مرحله بالاتر صعود کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیم سایپا در تمرینات خود روی ضربات پنالتی کار کرده بود یا نه، افزود:‌ دو روز پشت سر هم روی ضربات پنالتی کار کردیم ولی دقت لازم را در این زمینه نداشتیم.

وی در پایان گفت: باید به ادامه لیگ برتر فکر کنیم و از نظر روحی بازیکنان را آماده بازی مقابل راه اهن کنیم.