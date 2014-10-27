اخبار ضد و نقیضی از کمپانی نوکیا/ محصولی که عرضه نشده تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کمپانی نوکیا و بلک بری با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روزهای خوشی را سپری نمی کنند و اخبار متفاوتی از این دو کمپانی منتشر شده است.

* نوکیا به مایکروسافت واگذار شد یا نه؟!

نوکیا، یکی از بزرگترین و قدیمی ترین کمپانی هایی است که به تولید محصولات فناوری شناخته می شود اما در ماه های اخیر اخبار نه چندان مطلوبی در رابطه با این کمپانی منتشر شد و در روزهای گذشته خبر واگذاری رسمی نوکیا به مایکروسافت اعلام شد.

فعالیت برند نوکیا به پایان رسید و از این پس محصولات فناوری این شرکت با برند مایکروسافت تولید و روانه بازار فناوری می شوند. بنا به گزارشات منتشر شده، این قرار داد به مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار اعلام شده است.

نوکیا در رقابت با شرکت هایی مانند اپل و سامسونگ موفق نبوده و نتوانست به عرضه گوشی، تبلت و لپ تاپ هایی بپردازد که بتواند توجه مخاطبان را به خود جلب کند؛ در نتیجه فروش این شرکت با کاهش چشمگیری مواجه شد و مقامات این کمپانی ترجیح دادند تا این کمپانی را واگذار کنند.

این اخبار در حالی در روزهای گذشته منتشر شد که امروز خبر متفاوتی از سوی شرکت نوکیا اعلام گردید. علی رغم اینکه قرار بود گوشی های جدید با عنوان "مایکروسافت موبایل" تولید و روانه بازار شوند اما نوکیا بازهم زمزمه هایی از ارائه محصولاتش با نام "نوکیا" را منتشر کرده است.

شرکت مایکروسافت اعلام کرده بود که باز هم سهام و فروش محصولات نوکیا را به روزهای اوج خود بازمی گرداند تا بتواند در دنیای رقابت با سامسونگ، اپل و سایر برندهای فناوری به مبارزه برخیزد اما پس از فروش این شرکت، نوکیا چگونه می تواند به عرضه محصولات جدیدی با برند نوکیا بپردازد؟ البته کارشناسان حوزه آی تی معتقدند انتشار چنین خبری دور از انتظار نیست زیرا نوکیا برند شناخته شده و مشهوری است و مقامات مایکروسافت به خوبی می توانند از نام این برند برای فروش یا تعالی خود بهره ببرند.

* محصولی که عرضه نشده، تغییر کرد!

اخبار جدیدی از کمپانی بلک بری به گوش می رسد که این کمپانی، محصولاتی را که با استقبال طرفدارانش مواجه شده بود را با تغییراتی دوباره عرضه خواهد کرد. اما کمپانی بلک بری خبر دیگری از ارائه محصول جدیدی با عنوان Design P’9982 با طراحی ویژه Porsche را اعلام کرده بود اما باز هم اخبار دیگری مبنی بر تغییر این تلفن همراه روی این سایت قرار گرفته که تعجب طرفداران بلک بری را برانگیخت.

بلک بری اعلام کرده با توجه به کاهش فروش محصولات اخیر این کمپانی ترجیح داده تا تغییرات جدیدی را در ساخت تلفن های همراه خود اعمال کند تا بتواند نگاه مخاطبان بیشتری را به خود جلب کند و احتمال تغییرات دیگر هم وجود دارد!

اکنون منتقدان علیه مقامات بلک بری تاخته اند و معتقدند بهتر نبود این کمپانی به تکمیل محصول خود می پرداخت و سپس آن را معرفی می کرد، نه اینکه هر روز یک خبر جدید را اعلام کند!