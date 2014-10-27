پایگاه های امداد هوایی البرز پشتیبان در پدافند غیرعامل

احمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هلال احمر به عنوان اصلی ترین بازوی اجرایی در پدافندغیرعامل باید خود مجهز به امکانات و تجهیزات اولیه امدادی باشد.

نصیری در ادامه تاکید کرد: اعتباری بالغ بر 7 میلیارد تومان جهت احداث ساختمان پایگاه جمعیت هلال احمر دیده شده است که با اختصاص زمین از سوی راه و شهرسازی استان می توان هر چه سریعتر عملیات احداث این پایگاه امدادی را فراهم آورد در غیر اینصورت اعتبار مذکور جذب نخواهد شد.

این مسئول با اشاره به ایجاد پایگاه های امداد هوایی یکی از نیازهای ضروری استان در بحث پدافندغیرعامل دانست و تصریح کرد: بسترهای لازم در زمینی بالغ بر 8 هزار متر جهت ایجاد پایگاه امداد هوایی باید دیده شود.

استقرار 2 پایگاه امداد و نجات کشور در البرز

رییس جمعیت هلال احمر البرز در پایان اذعان داشت: از 6 پایگاه اقماری امداد و نجات در کشور، 2 پایگاه ملی آن در محمد شهر کرج و هیو استقرار خواهد یافت و در حال حاضر درمرحله رایزنی جهت استقرار زمین قرار داریم.