حسین عابدینی مدیر انتشارات سفیر اردهال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «سیصد بند در مرثیه» مجموعه‌ای از سروده‌های حاج میرزا مهدی شکوهی از شاعران و آزادی‌خواهان دوران مشروطیت در آذربایجان است. او متولد سال 1247 بوده است و این کتابش، اشعار ترکی مربوط به مرثیه‌سرایی برای امام حسین(ع) را شامل می‌شود.

وی افزود: سعی داریم این کتاب را طی این روزها و در ماه محرم به چاپ برسانیم. این کتاب در واقع یک ترکیب‌بند 300 بندی است که همان‌طور که اشاره کردم در تدارک انتشار آن هستیم.

این مدیر نشر ادامه داد: کتاب دیگری که قصد انتشار آن را داریم، در حوزه طب سنتی جا می‌گیرد و در واقع یک مجموعه خواهد شد. این اثر، «ذخیره خوارزمشاهی» است که نسخه اصلی آن 9 کتاب است و ما بنا داریم آن را در 6 جلد به چاپ برسانیم. در حال حاضر 2 جلد از این 6 جلد به چاپ رسیده است. این اثر مربوط به سال 504 هجری قمری است.

عابدینی گفت: کتاب اول و دوم «ذخیره خوارزمشاهی» را در یک مجلد چاپ کرده‌ایم. کتاب سوم و چهارم، جلد دوم، کتاب سوم جلد سوم و بخشی از کتاب سوم و چهارم هم مجلد چهارم ما را خواهد ساخت. مجلدات پنجم و ششم هم دیگر کتاب‌های باقی‌مانده این مجموعه را در بر خواهد گرفت. انتشار این کتاب‌ها به مرور و پس از چاپ «سیصد بند در مرثیه» انجام خواهد گرفت.