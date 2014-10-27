راه اندازی انبار مرکزی ذخیره کالاهای اساسی

ایرج موفق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در حال ایجاد زیرساخت های پدافند در شهرک های صنعتی استان هستیم که فراهم سازی بسترهای برق صنعت و هدایت پساب های صنایع از جمله این اقدامات بشمار می شود.

موفق در ادامه خاطرنشان کرد: در شهرک های صنعتی جهت استقرار صنایع شیمیایی مکان هایی دیده شده تا دربروز هرگونه حوادثی با کمترین سطح خطر و مشکلات احتمالی مواجه باشیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز در پایان با بیان اینکه 17 سردخانه در استان به واحدهای صنعتی اختصاص دارد، افزود: ایجاد انبار مرکزی ذخیره کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است.