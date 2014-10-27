صادرکنندگان نمونه استان کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان کرمانشاه با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و نیز مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم 13 صادر کننده برتر استان معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند، ضمن اینکه دو نفر دیگر نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.

بر این اساس، احمدرضا اشتری از پتروشیمی کرمانشاه، کمال صدیقی از سیمان غرب، جهانبخش شکری از جهان فولادغرب، رضا مرادی از چینی کرد، امیرحسین صفری از مانیزان و مظفر عبدالله از روژین تاک به عنوان صادرکنندگان برتر استان مورد تجلیل قرار گرفتند.

شهریار گراوندی از سیمان سامان، ایرج وطن دوست از اورامان غرب، بیژن قبادی از شیرین بیان زاگرس، سامان قباسیاه از بازرگانی قباسیاه، آرام خوشه سپهر از برنج آرام همکار، محمدسعید خوش از شرکت امید آرمان کردستان و شمس الله یادگاری از بازرگانی یادگاری نیز دیگر صادرکنندگانی بودند که در مراسم شامگاه گذشته از آنها تجلیل شد.