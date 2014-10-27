کارخانه سرب زنجان همچنان تعطیل می ماند/ اولویت های کاری دولت در سفر به زنجان

به گزارش خبرنگار مهر جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این سفر به دنبال راهی برای حل مشکل 3 مصوبه برای اجرایی شدن آن ها در استان بودیم که خوشبختانه با راه حل هایی که برای مصوبات اولویت دار استان یافته شده اجرایی خواهند شد.

وی با اشاره به مصوبات دولت قبل خاطرنشان کرد: مصوبات دو دوره قبل تنها بار مالی برای استان داشته و ما در این سفر به دنبال مصوباتی نبودیم که امکان اجرا نداشته باشد.

استاندار زنجان با اشاره به سخنان رئیس جمهور در سفر استانی خود به زنجان عنوان کرد: همانطور که رئیس جمهور گفت کار ایجاد راه آهن قبل از عید باید شروع شود و قبل از پایان دولت باید تکمیل شده باشد.

وی با توجه به بودجه قابل توجهی که برای ایجاد خط زنجان به قزوین نیاز است، بیان کرد: 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به راه آهن اختصاص می یابد و تامین بقیه بودجه آن نیز در دست پیگیری قرار دارد.

انصاری با اشاره به اینکه دولت برای پروژه پترو شیمی تعهد کرده تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص دهد، گفت: مشکل پروژه پتروشیمی سهام داران آن بودند که نمی توانند آورده ای برای آن ارائه دهند و این کار انجام شده تا سهام دار قدرتمندی این سهام را خریداری کند.

استاندارزنجان با اشاره به روند ساخت سد تالوار گفت: از همان ابتدا که سد تالوار طراحی شد بخشی از آب آن آب شرب همدان را تامین می کند و بقیه آن برای زمین های کشاورزی پایین سد که بخشی از آن در زنجان و بخشی در کردستان قرار دارد می رسد.

وی با اشاره به اینکه 80 میلیون متر مکعب از آب سد تالوار به همدان اختصاص می یابد، تصریح کرد: دریاچه و رودخانه این سد در استان کردستان قرار دارد.

انصاری با بیان اینکه سرب و روی زنجان طبق دستوری که قبلا صادر شد قسمت روی فعال می ماند و قسمت سرب آن تعطیل می شود، تاکید کرد: راجع به سرب و روی در زنجان تصمیم می گیریم و همان که گفته شده انجام می شود.

استاندار زنجان با اشاره به سامانه سامد اظهار داشت: در طول 4 روز 74 هزار تماس با این مرکز ضبط شده که در آن طرح ایده، انتقاد و شکایت بوده و به دلیل نا آشنا بودن بسیاری از مردم به سامانه 111 نتوانستند از این طریق ارتباط برقرار کنند و نامه آوردند.

وی با اشاره به اینکه 15 هزار نامه از مردم دریافت شده خاطر نشان کرد: تاکنون 2 هزار نامه از کسانی بوده که با 111 نیز تماس گرفته بودند و در مجموع 87 هزار مورد از پیام های مردم به ما رسیده که نسبت به دولت قبل این تعداد به 183 هزار رسیده بود که کاهش بیش از 50 درصدی در مطالبه مردم داشتیم.

انصاری در زمینه پاسخ گویی به نامه ها اظهار کرد: نرم افزازی در دست است که اطلاعات و مشکلات را طبقه بندی می کند و پس از این طبقه بندی اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

استاندار زنجان افزود: طی سفر رئیس جمهور به استان زنجان مسیر گشایی پادگان ارتش در این سفر پیگیری شد که مسیر غرب و شرق پادگان با حفظ امنیت آن باز می شود و شهرداری و تیپ زنجان با همکاری هم در حال ساخت دیوار جدیدی هستند و پس از تکمیل دیوار جدید دیوار قدیمی تخریب می شود.

انصاری با اشاره به اینکه در این سفر به دنبال کلنگ زنی و انجام کار نمادین نبودیم خاطر نشان کرد :طبق اقدامات انجام شده با افتتاح نیروگاه های استان، زنجان قطب برق کشور خواهد شد.