ورود امام حسین(ع) به کربلا

به گزارش خبرنگار مهر‏، امام حسین(ع) در روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری به كربلا وارد شدند. عالم بزرگوار سید بن طاووس نقل كرده است كه: امام حسین(ع) چون به كربلا رسید، پرسیدند: نام این سرزمین چیست؟ همین كه نام كربلا را شنیدند فرمودند: این مكان جای فرود آمدن ما و محل ریختن خون ما و جایگاه قبور ماست. این خبر را جدم رسول خدا(ص) به من داده است.

در این روز حر بن یزید ریاحی ضمن نامه‌ای عبیداللّه‏ بن زیاد را از ورود امام حسین​( ع) به كربلا آگاه کرد.

نامه عبیدالله به امام حسین (ع)

در بحار الانوار آمده است: به دنبال اطلاع عبیدالله از ورود امام حسین(ع) به كربلا، نامه‌اى بدین مضمون به حضرت نوشت: به من خبر رسیده است كه در كربلا فرود آمده‌اى، و امیرالمؤمنین یزید! به من نوشته است كه سر بر بالین ننهم و نان سیر نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر ملحق كنم! و یا به حكم یزید بن معاویه باز آیى! والسلام.

چون این نامه به امام حسین(ع) رسید و آن را خواند، آن را پرتاب كرده و فرمودند: رستگار نشوند آن گروهى كه خشنودى مخلوق را به چشم خالق خریدند.

فرستاده عبیدالله گفت: اى ابا عبدالله! جواب نامه؟

امام حسین(ع) فرمودند: این نامه را جوابى نیست! زیرا بر عبیدالله عذاب الهى و ثابت است.

دعاى امام حسین(ع)

امام حسین(ع) فرزندان و برادران و اهل‌بیت خود را جمع كردند و بعد نظرى بر آنها انداختند گریستند و گفتند: خدایا! ما عترت پیامبر تو محمد(ص) هستیم، ما را از حرم جدمان راندند، و بنى امیه در حق ما جفا روا داشتند. خدایا حق ما را از ستمگران بستان و ما را بر بیدادگران پیروز گردان.

نامه امام حسین(ع) به اهل كوفه

در کتاب تاریخ طبری جلد هفتم آمده است: امام حسین(ع) دوات و كاغذ طلب كردند و خطاب به تعدادى از بزرگان كوفه كه مى‌دانست بر رأى خود استوار مانده‌اند، نامه‌ای را نوشتند که " ای بزرگان کوفه شما مى‌دانید و این گروه بنى امیه را مى‌شناسید كه از شیطان پیروزى نموده و از اطاعت خدا سرباز زده، و فساد را ظاهر و حدود الهى را تعطیل و غنائم را منحصر به خود ساخته‌اید، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام كرده‌اند.

نامه شما به من رسید و فرستادگان شما به نزد من آمدند و گفتند: كه شما با من بیعت كرده‌اید و مرا هرگز در میدان مبارزه تنها نخواهید گذارد و مرا به دشمن تسلیم نخواهید كرد، حال اگر بر بیعت و پیمان خود پایدارید كه راه صواب هم همین است، من با شمایم و خاندان من با خاندان شما و من پیشواى شما خواهم بود؛ و اگر چنین نكنید و بر عهد خود استوار نباشید و بیعت مرا از خود برداشتید، به جان خودم قسم كه تعجب نخواهم كرد، چرا كه رفتارتان را با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم، دیده‌ام، هر كس فریب شما خورد ناآزموده مردى است. شما از بخت خود رویگردان شدید و بهره خود را در همراه بودن با من از دست دادید، هر كس پیمان شكند، زیانش را خواهد دید و خداوند به زودى مرا از شما بى‌نیاز گرداند."

امام حسین(ع) نامه را بست و مُهر كردند و به قیس بن مسهر صیداوى دادند تا عازم كوفه شود، و چون امام حسین(ع) از خبر كشته شدن قیس مطلع گردید گریه در گلوى او پیچید و اشكش بر گونه اش لغزید و فرمود: خداوندا! براى ما و شیعیان ما در نزد خود پایگاه والایى قرار ده و ما را با آنان در جوار رحمت خود مستقر ساز كه تو بر انجام هر كارى قادرهستی.

سپس امام حسین(ع) حمد و ثناى الهى را بجا آورد و بر محمد و آل محمد درود فرستاد و خطبه اى ایراد فرمود که مردم برده دنیایند و دین بر زبانشان است و در پي آنند تا زندگي‌شان بگذرد.

به دنبال این خطبه چند نفر از یاران امام حسین(ع) از جمله زهیر، نافع بن هلال و... گفتند: ای پسر رسول خدا ما قیام با تو و کشته شدن در کنار تو را بر ماندن دردنیا مقدم می‌داریم‌.

.......................

برگرفته از کتاب منتهی الامال، تألیف حاج شیخ عباس قمی و لهوف علی قتل الطفوف به ترجمه حجت الاسلام محسن غرویان