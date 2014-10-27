ورود امام حسین(ع) به کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، امام حسین(ع) در روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری به كربلا وارد شدند. عالم بزرگوار سید بن طاووس نقل كرده است كه: امام حسین(ع) چون به كربلا رسید، پرسیدند: نام این سرزمین چیست؟ همین كه نام كربلا را شنیدند فرمودند: این مكان جای فرود آمدن ما و محل ریختن خون ما و جایگاه قبور ماست. این خبر را جدم رسول خدا(ص) به من داده است.
در این روز حر بن یزید ریاحی ضمن نامهای عبیداللّه بن زیاد را از ورود امام حسین( ع) به كربلا آگاه کرد.
نامه عبیدالله به امام حسین (ع)
در بحار الانوار آمده است: به دنبال اطلاع عبیدالله از ورود امام حسین(ع) به كربلا، نامهاى بدین مضمون به حضرت نوشت: به من خبر رسیده است كه در كربلا فرود آمدهاى، و امیرالمؤمنین یزید! به من نوشته است كه سر بر بالین ننهم و نان سیر نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر ملحق كنم! و یا به حكم یزید بن معاویه باز آیى! والسلام.
چون این نامه به امام حسین(ع) رسید و آن را خواند، آن را پرتاب كرده و فرمودند: رستگار نشوند آن گروهى كه خشنودى مخلوق را به چشم خالق خریدند.
فرستاده عبیدالله گفت: اى ابا عبدالله! جواب نامه؟
امام حسین(ع) فرمودند: این نامه را جوابى نیست! زیرا بر عبیدالله عذاب الهى و ثابت است.
دعاى امام حسین(ع)
امام حسین(ع) فرزندان و برادران و اهلبیت خود را جمع كردند و بعد نظرى بر آنها انداختند گریستند و گفتند: خدایا! ما عترت پیامبر تو محمد(ص) هستیم، ما را از حرم جدمان راندند، و بنى امیه در حق ما جفا روا داشتند. خدایا حق ما را از ستمگران بستان و ما را بر بیدادگران پیروز گردان.
نامه امام حسین(ع) به اهل كوفه
در کتاب تاریخ طبری جلد هفتم آمده است: امام حسین(ع) دوات و كاغذ طلب كردند و خطاب به تعدادى از بزرگان كوفه كه مىدانست بر رأى خود استوار ماندهاند، نامهای را نوشتند که " ای بزرگان کوفه شما مىدانید و این گروه بنى امیه را مىشناسید كه از شیطان پیروزى نموده و از اطاعت خدا سرباز زده، و فساد را ظاهر و حدود الهى را تعطیل و غنائم را منحصر به خود ساختهاید، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام كردهاند.
نامه شما به من رسید و فرستادگان شما به نزد من آمدند و گفتند: كه شما با من بیعت كردهاید و مرا هرگز در میدان مبارزه تنها نخواهید گذارد و مرا به دشمن تسلیم نخواهید كرد، حال اگر بر بیعت و پیمان خود پایدارید كه راه صواب هم همین است، من با شمایم و خاندان من با خاندان شما و من پیشواى شما خواهم بود؛ و اگر چنین نكنید و بر عهد خود استوار نباشید و بیعت مرا از خود برداشتید، به جان خودم قسم كه تعجب نخواهم كرد، چرا كه رفتارتان را با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم، دیدهام، هر كس فریب شما خورد ناآزموده مردى است. شما از بخت خود رویگردان شدید و بهره خود را در همراه بودن با من از دست دادید، هر كس پیمان شكند، زیانش را خواهد دید و خداوند به زودى مرا از شما بىنیاز گرداند."
امام حسین(ع) نامه را بست و مُهر كردند و به قیس بن مسهر صیداوى دادند تا عازم كوفه شود، و چون امام حسین(ع) از خبر كشته شدن قیس مطلع گردید گریه در گلوى او پیچید و اشكش بر گونه اش لغزید و فرمود: خداوندا! براى ما و شیعیان ما در نزد خود پایگاه والایى قرار ده و ما را با آنان در جوار رحمت خود مستقر ساز كه تو بر انجام هر كارى قادرهستی.
سپس امام حسین(ع) حمد و ثناى الهى را بجا آورد و بر محمد و آل محمد درود فرستاد و خطبه اى ایراد فرمود که مردم برده دنیایند و دین بر زبانشان است و در پي آنند تا زندگيشان بگذرد.
به دنبال این خطبه چند نفر از یاران امام حسین(ع) از جمله زهیر، نافع بن هلال و... گفتند: ای پسر رسول خدا ما قیام با تو و کشته شدن در کنار تو را بر ماندن دردنیا مقدم میداریم.
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برگرفته از کتاب منتهی الامال، تألیف حاج شیخ عباس قمی و لهوف علی قتل الطفوف به ترجمه حجت الاسلام محسن غرویان