پیکر سه شهید گمنام در بازار تهران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه محرم پیکر سه تن از شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس امروز صبح با حضور بسیجیان، مردم ولایتمدار تهران و عاشقان سالار و سرور شهیدان از مسجد سید عزیزالله بازار تهران تشییع شد.

این مراسم ابتدا با قرائت کلام الله مجید آغاز و سپس با سر دادن یا حسین یا حسین ادامه پیدا کرد و در انتها نیز نماز «میت» به امامت رئیسی دادستان کل کشور خوانده شد.

گفتنی است پیکر این سه شهید گمنام نیز پس از تشییع از مسجد سید عزیزالله بازار تهران در میدان 15 خرداد تدفین خواهد شد.

محل شهادت دو تن از این شهدای گمنام دفاع مقدس جزیره مجنون و مربوط به عملیات والفجر هشت در فاو بوده و سن این شهدا 28 و 26 سال است.

شهید دیگر هم در سن 22 سالگی و در عملیات کربلای 2 در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل آمده است