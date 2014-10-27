بیمارستان ایمن کشور در گرمدره کرج احداث می شود

حمید درفشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد تخت های بیمارستانی استان پاسخگوی نیازهای مردم البرز نیست، گفت: طرح احداث بیمارستان ایمن کشور در کرج مدت ها است که در حال پیگیری است.

درفشی ادامه داد: پیش از این قرار بود این بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی در تهران احداث شود که به جهت ساخت بیمارستان شریعتی در منطقه ۲۲، جایگزین آن محدوده ای بین دو استان تهران و البرز تعیین شد.

این مسئول بیان کرد: مکانی در اراضی گرمدره کرج با مساحتی بالغ بر ۱۴ هکتار دیده شده است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز صددر صد موافقت خود را در این رابطه اعلام کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز عنوان کرد: در حال حاضر یکی اولویت های مهم استان با توجه به کمبود سرانه های بهداشتی و درمانی، احداث این بیمارستان است که در بحران ها نیز نقش معین پایتخت را ایفا خواهد کرد.

وی در پایان افزود: در صورت همراهی راه و شهرسازی در اختصاص زمین، ظرف مدت ۱۸ ماه میتوان این بیمارستان را احداث کرد