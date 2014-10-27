تنها راه نجات کشور محرومیت زدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرسلیم صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه بیرجند اظهارکرد: در بحث اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بیش از 15 سال است که معماری آن را آغاز کردند که در نهایت سال گذشته ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه برای خروج از مشکلات تنها راه امیدبخش بحث اقتصاد مقاومتی است، افزود: اقتصاد مقاومتی یک الگو در زمینه اقتصاد است که در این راستا همدلی، همفکری و مشارکت صمیمانه مردم و مسئولان مدنظر است.

میرسلیم هدف از تبادل نظرات در استان ها را شناخت مناسب از قابلیت های هر استان و استفاده از ظرفیت های استانها در سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد.

رئیس کمیسیون چشم انداز امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر بومی سازی اندیشه ها در اقتصاد تاکید کرد و گفت: خراسان جنوبی بیست و هفتمین استان کشور است که در آن برای گفتمان سازی و برنامه سازی با مسئولان حضور یافته ایم.

خراسان جنوبی نقشه راه توسعه ندارد

محمدابراهیم مداحی اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده از تمام توانایی‌های کشور دانست و گفت: ابزار بسیارخوبی است تا بتوان از بستر تعاملات نظارت ذاتی ایجاد کنیم.

وی بر دسته بندی مشکلات فعالان اقتصادی در استان تاکید کرد و افزود: در دور اول این سفرها مشکلات اقتصادی استان ها جمع آوری و به نهادهای مربوطه ارجاع داده می شود.

مداحی مشکل استان را نداشتن نقشه راه دانست و گفت: نقشه راه استان محور مهم توسعه برای هر استانی محسوب می شود.

وی بیان کرد: نرخ اشتغال بیشتر از ارزش افزوده استان خراسان جنوبی نشان از توانایی های استان بوده اما درآمد پایین مردم چیزی از نجابت و تدین آنها نکاسته است.