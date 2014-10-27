واکنش احتمالی آمریکا به کاهش قیمت نفت/ برنامه جدید ایران برای مدیریت بازار نفت

منصور معظمی در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین دلایل سقوط آزاد قیمت طلای سیاه گفت: سیاست‌های نفتی آمریکا، اختلافات سیاسی آمریکا و روسیه افزایش عرضه نفت توسط کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک در بازار و افزایش ذخایر استراتژیک نفت در جهان از مهمترین دلایل کاهش بهای طلای سیاه است.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اعلام اینکه قطعا روند سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی برای یک مدت طولانی ادامه پیدا نخواهد کرد، تصریح کرد: قطعا نمی توان انتظار داشت که تا یک یا دو هفته آینده روند سقوط قیمت نفت متوقف شود اما قطعا نباید هم انتظار داشت که این روند کاهشی قیمت‌ها برای یک مدت چندین ساله ادامه پیدا می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه قطعا بخش عمده ای از کشورهای نفت عضو اوپک و غیر عضو اوپک از کاهش قیمت طلای سیاه آسیب می بیند و مسائل اقتصادی این کشورها تحت تاثیر قیمت کاهش نفت قرار می گیرد، اظهار داشت: برخی دیگر از کشورها هم که با مازاد درآمدهای نفتی روبرو هستند، در میان مدت شاید از کاهش قیمت‌ها آسیب نبینند اما در بلندمدت هم روند سقوط آزاد بهای طلای سیاه در اقتصاد این کشورها تاثیر گذار است.

معظمی با بیان اینکه قطعا ایالت متحده آمریکا هم از روند کاهش شدید قیمت‌ها استقبال نخواهد کرد، یادآور شد: آمریکا به عنوان یکی از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بزرگ نفت هم اکنون تولید از ذخایر نامتعارف نفت و گاز را آغاز کرده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه ادامه روند کاهش قیمت نفت قطعا تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف را غیر اقتصادی می کند، تاکید کرد: بر این اساس اگر روند کاهش قیمت‌ها ادامه یابد شاید دیگر تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف برای آمریکا و هیچ کشوری توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون ایران برای مدیریت بازار نفت دیپلماسی انرژی را در دستور کار قرار داده است، تاکید کرد: بر این اساس مذاکرات و رایزنی‌هایی با کشورهای مختلف نفتی عضو اوپک و غیر عضو اوپک برای ساماندهی و مدیریت قیمت در بازار جهانی نفت آغاز شده است.

معظمی همچنین در خصوص قیمت نفت پیشنهادی وزارت نفت برای بودجه سال آینده هم توضیح داد: اگر شرایط کاهش قیمت نفت برای طولانی مدت پابرجا بماند، قطعا وزارت نفت و دولت برنامه و سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار خواهد داد.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه قطعا برای سال آینده در بودجه قیمت نفت بالا و گران قیمت لحاظ نخواهد شد، خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده با توجه به روند کاهش قیمت انقباضی خواهد بود و قطعا قیمت نفت صد دلاری در بودجه سال 94 اعمال نخواهد شد.