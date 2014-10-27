مورینیو از داور یونایتد - چلسی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی یکشنبه شب در حالیکه تا واپسین لحظات بازی با یک گل از منچستریونایتد پیش بود در لحظات پایانی گل تساوی را دریافت کرد.

"ژوزه مورینیو" در پایان بازی گفت: ما به اولدترافورد آمده بودیم تا بازی را ببریم و از دقیقه نخست هم این موضوع را نشان دادیم. نتیجه خیلی خوب نبود اما قابل قبول بود.

سرمربی چلسی در خصوص اخراج "برانیسلاو ایوانوویچ" اظهار کرد: ترجیح می‎دهم در خصوص کارت دوم ایوانوویچ حرفی نزنم چون اگر بخواهم این کار را بکنم باید به نیمه نخست بروم و خیلی خیلی چیزها که اتفاق افتاد.

مورینیو افزود: در نیمه نخست بر روی ایوانوویچ پنالتی رخ داد و خطاهای بسیاری که داور از کنار آن گذشت. در مجموع من فکر می‎کنم چلسی عالی بود.