جلب اعتماد عمومی از مهمترین مولفه های امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، ید الله موحد شامگاه گذشته در جمع قضات جنوب کرمان با تاکید بر اینکه حاکمیت باید اعتماد عمومی و مشارکت را برای ایجاد امنیت در اولویت قرار دهد گفت: کارآمدی، پاسخگو بودن دستگاه های حاکمیتی و جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردمی از مولفه های ایجاد امنیت در جامعه است.

وی افزود: قوه قضائیه، قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و در جهت تحقق بخشیدن عدالت در جامعه گام بر می دارد.

وی با بیان اینکه سرعت، دقت و قانون مداری سه اصل در رسیدگی به پرونده های محاکم قضائی است، گفت: کارآمدی دادگستری استان، موجب می شود یک جامعه سالم داشته باشیم.

یدالله موحد با بیان اینکه مهمترین سرمایه در قوه قضائیه اعتماد مردم است ، اظهار داشت: جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردمی یکی از مولفه های مهم در ایجاد امنیت جامعه و حل و فصل مشکلات است.

افزایش کارایی قضات و کارمندان از رویکردهای مدیریت جدید دادگستری استان درجهت ارائه مطلوب خدمات قضایی به مردم شریف استان می باشد.

وی گفت: کارآمدی به معنی این است که هرشخصی بتواند در جایگاه خود، بهترین عملکرد از شرح وظایف خود داشته باشد.

وی با اشاره به بسترجدید فناوری اطلاعات درسطح قوه قضاییه، ابراز داشت: بایستی بهترین استفاده ازاین بستر نوظهور شود.

موحد گفت: نظام تنبیه و تشویق مورد توجه ماست و بایستی بین کارمندان کارآمد، پرتلاش ودلسوز باسایرین تفاوت قائل شد.