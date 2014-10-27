به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان با صدور بخشنامه از دانشگاه‌ها درخواست کرده بود تا اطلاعات دانشجویان بی‌بضاعت و محروم را جهت توزیع عادلانه اعتبارات تا 12 مرداد 93 به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم معرفی کنند.

بنابراین گزارش، صندوق رفاه دانشجویان در بخش نامه دیگری از دانشگاه‌ها خواست و تاکید کرد تا برای تکمیل بانک اطلاعاتی دانشجویان نیازمند حمایت های مادی تا 20 آبان 93 اطلاعات لازم را ارسال کنند.

همچنین از دانشگاه ها خواست در صورت عدم پذیرش دانشجو با شرایط مندرج بخش نامه مراتب را به صورت مکتوب به صندوق اعلام کنند.

در فرمی که برای شناسایی دانشجویان محروم به دانشگاه‌ها ارسال شده‌ از دانشگاه ها درخواست شده بود، تعداد کل دانشجویان، تعداد دانشجویان تحت پوشش بهزیستی، تعداد دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و تعداد دانشجویان تحت پوشش سایر ارگان‌های حمایتی شناسایی و معرفی می‌شوند.