به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد: قیمت نفت خام دریای برنت در بازار معاملات آیس فیوچرز اروپا واقع در لندن در روز دوشنبه با 0.5 درصد کاهش مواجه شد.

در همین حال، بانک بین المللی گلدمن ساچز پیش بینی کرده به دلیل افزایش تولید نفت در شمال آمریکا و جمهوری آذربایجان، عرضه از تقاضا در بازار در سال 2015 میلادی پیشی خواهد گرفت که این امر می‌تواند عاملی برای تداوم کاهش قیمت نفت باشد.

قیمت نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه دسامبر (آذرماه) در بازار معاملات لندن با 40 سنت کاهش به 85.73 دلار رسیده است.

"کن هاسگیوا" مدیر تجارت انرژی در توکیو در تماس تلفنی با بلومبرگ گفت: تا زمانی که سازمان اوپک تصمیم بر کاهش تولید نفت نداشته باشد، قیمت نفت به کاهش خود ادامه خواهد داد.