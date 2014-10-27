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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

رهبری املشی:

سد پلرود رودسر از مهمترین سدهای دارای توجیه فنی و اقتصادی کشور است

سد پلرود رودسر از مهمترین سدهای دارای توجیه فنی و اقتصادی کشور است

رشت – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: سد پلرود شهرستان رودسر از مهمترین سدهای دارای توجیه فنی و اقتصادی کشور است.

محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار مهر  از بهره برداری سد پلرود در چهار سال آینده خبر داد و افزود: این سد می تواند  منطقه شرق گیلان را از حیث معیشت و کشاورزی رونق دهد.

وی همچنین با بیان اینکه  سد پلرود  جزء 15 سد توجیه دار  اقتصادی ایران است، اظهارداشت: در حال حاضر 900  سد در کشور در حال احداث است که سد پلرود  از مهمترین سدهای دارای توجیه فنی و اقتصادی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان اشاره کرد و گفت:  توسعه مراکز آموزش عالی با برنامه نقش مهمی در توسعه کشور دارد.  

 وی با یادآوری اینکه توجه به کیفیت آموزش باید نخستین اصل در گسترش آموزش عالی باشد، افزود: فرصت‌ های آموزشی باید با رعایت عدالت برای همه افراد فراهم شود.

رهبری املشی  اذعان داشت: هر منطقه با توجه به پتانسیل ها و امکانات موجود خود می تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و با توسعه در یک بخش زمینه توسعه سایر بخش ها را نیز فراهم سازد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه اقتصادي نخستین قدم براي توسعه هر منطقه است، گفت: صنعت توریسم یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال در جامعه است و رشد سریع  این صنعت تغییرات اجتماعی، اقتصادي و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: این صنعت با ویژگی هاي خاص خود، صنعتی پویا با آینده اي روشن تلقی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه استان گیلان به ویژه شهرستان های رودسر و املش نقش بی بدیلی در توسعه گردشگری دارند، اذعان داشت: لازمه شکوفایی جاذبه های گردشگری  توسعه زیر ساخت ها به ویژه هتل سازی است.

رهبری املشی با تصریح  اینکه گردشگري تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادي،فرهنگی و سیاسی کشور می گذارد، گفت: ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه هاي اقتصادي، افزایش تقاضاي سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور از جمله آثار مثبت گردشگري است.

وی یادآورشد: گردشگري نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاري در زیرساخت ها، ایجاد درآمد براي دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته  و دارد.

کد مطلب 2410474

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