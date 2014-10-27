هدف داعش تخریب چهره اسلام حقیقی است/ برافراشتن پرچم داعش در عرفات برنامه ریزی شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی، شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در سخنانی اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی سیدالشهداء در قیام و نهضتش تلاش برای تقویت اعتقادات مردم نسبت به دین اسلام بود.

وی بیان داشت: در حادثه عاشورا و جریان نهضت اباعبدالله الحسین(ع) مجموعه‌ای از مباحث اخلاقی و اجتماعی را مشاهده می‌کنیم و در این صحنه با وجود یاران اندک امام حسین(ع) صحنه‌های بسیاری از توحید و اخلاص و معاد، امامت و و ولایت را شاهدیم.

کربلا نمایشگاهی از تبلیغ دین است

استاد حوزه و دانشگاه، افزود: واقعه کربلا در حقیقت نمایشگاهی از ترویج و تبلیغ دین، اقامه نماز و توجه به حلال و حرام الهی، قرآئت قرآن کریم، دعا، زهد، تقوی و عزت است.

حجت الاسلام رفیعی، ابراز داشت: در دعای عرفه و همچنین در دعای شب عاشورای سیدالشهداء (ع) شاهدیم که امام حسین (ع) در آن شرایط سخت چگونه با معبود خود گفتگو و مناجات می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف دعوت پیامبران و انبیاء الهی، جنگ‌های امام علی(ع) و نیز صلح امام حسن(ع) و قیام سیدالشهداء(ع) مسئله توحید و خداباوری است که باید در مجالس عزاداری به این امر مهم توجه ویزه داشت.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، ادامه داد: انجام عبادات و اعتقاد به توحید می‌بایست از مسیر و راه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) باشد که اگر چنین شد دارای ارزش است و گرنه فاقد ارزش خواهد بود.

برپایی مجالس عزاداری باید موجب تقویت ایمان شود

وی با بیان اینکه برپایی مجالس عزاداری می‌بایست موجب تقویت ایمان افراد شود، افزود: یکی از آثار حضور انسان در مجالس عزاداری آن است که آلودگی‌ها و پلیدی‌ها را از خود دور کند به گونه‌ای که بعد از دهه ماه محرم تحولی در وجودش احساس کند.

این کارشناس مسائل دینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش گروهک‌های تروریستی برای خدشه وارد کردن به چهره اسلام واقعی اظهار داشت: آنچه موجب شده است تکفیری‌ها دست به اقدامات تروریستی و جنایات فجیع بزنند، عبادت بی‌روح است؛ چرا که این افراد تنها در ظاهر خدا و قرآن را پذیرفته‌اند اما چون عبادات آنها خالی از روح است، دست به این جنایات می‌زنند.

حجت الاسلام رفیعی با بیان این مطلب که اگر صهیونیست‌ها سال‌ها تلاش می‌کردند نمی‌توانستند همانند این گروه‌های تکفیری به اسلام ضربه وارد کنند، افزود: گروه‌های تروریستی و تکفیری امروز از سوی دشمنان اسلام حمایت و پشتیبانی می‌شوند و امکانات و تسهیلات نظامی بسیاری در اختیار این گروه‌ها قرار می‌گیرد.

داعش می‌خواهد چهره اسلام را خشن نشان دهد

وی عنوان کرد: امروز گروه تروریستی داعش می‌خواهد چهره اسلام را خشن نشان دهد و از چهره رئوف و مهربان اسلام، چهره‌ای خلاف آن را به دنیا نشان دهد که این اقدام‌ها نشان می‌دهد طراحی و برنامه ریزی‌های پشت صحنه‌ای صورت می‌گیرد و اهداف آنان تخریب چهره اسلام حقیقی است.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد نیروهای داعش در عربستان هستند، افزود: در حج امسال شاهد بودیم که برخی افراد این گروهک ترویستی خود را به صحرای عرفات رسانده و پرچم خود را بلند کرده بوند؛ حال باید پرسید که آیا می‌شود بدون هماهنگی و برنامه ریزی وارد مکه شد و در آنجا چنین حرکاتی انجام داد.