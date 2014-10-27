به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهربانی دیشب با حضور در برنامه پایش به بررسی وضعیت صنعت مرغ کشور پرداخت .

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مرغداران اعلام کرده اند با این قیمت برایمان صرف ندارد که مرغ تولید کنیم؟ گفت :تولید مرغ از نهاده هایی که وارد این صنعت می شود، تشکیل شده است. ذرت و سویا که وارد کشور می شود، تاثیرگذار است.

مهربانی گفت: در حال حاضر قیمت ذرت در بازار جهانی 160 دلار است و مرغدار ایرانی آن را بالای 950 تومان میخرد، در حقیقت در هر تن ذرت 315 دلار پرداخت می شود. بنابراین مرغداری که در برزیل با 170 دلار در حال تولید است، مرغدار ایرانی با 310 دلار تولید می کنند، همچنین قیمت جهانی سویا 380 دلار است ولی ما در هر تن سویا 600 دلار پرداخت می کنیم.

این استاد دانشگاه افزود : ما در حال حاضر در سال حدود 250 هزار تن سویا تولید می کنیم که عددی نیست و بیش از ده برابر این را باید وارد کنیم و چیزی حدود یک میلیون و 300 هزار تن ذرت تولید می کنیم که باید 4.5 میلیون تن آن وارد کنیم، ضمن اینکه بین 65 تا 70 درصد قیمت تمام شده مرغ خوراک است. هم اکنون قیمت صادرات مرغ در سایر کشورها با وجود مشوق های صادراتی 2 و 2 دهم دلار است ولی قیمت مرغ ما 1 و 7 دهم دلار است که این باعث شده در 6 ماهه اول امسال حداقل مرغدار گوشتی ما کیلویی 400 تومان ضرر کرده است.

دبیر انجمن مرغ یک روزه اظهارداشت: اگر یک میلیون تن مرغ تولید کرده باشیم فقط صنعت گوشتی 400 میلیارد تومان ضرر کرده است. ادامه این اتفاق می تواند به ورشکست شدن کامل مرغداری ها بیانجامد. ما با تولید و عرضه بیش از حد مواجه هستیم با یک انباشت از مرغ در سردخانه های دولتی مواجه هستیم و دولت نتوانسته صادرات را حمایت کند و بخشی از این مرغ را به بیرون کشور صادر کند.

وی ادامه داد : جوجه، تخم مرغ و مرغ گوشتی هر سه اکنون زیان ده هستند. الآن تولید کننده تخم مرغ کیلویی یک هزار تومان در 6 ماهه اول زیان کردند. بارها طی این سال ها اعلام کردیم که به سمت تولید بیش از نیازمان حرکت می کنیم یا باید درهای کشور باز شده و مشوق های صادراتی داده شود و ما بتوانیم در کشورهای حداقل همسایه ایران که نیاز به مرغ هم دارند این محصول را صادر کنیم.

مهربانی افزود: در دنیا حدود 85 میلیون تن مرغ تولید می شود و 10 میلیون تن از این مرغ در تجارت است و سه میلیون تن آن به کشورهای اطراف ایران صادر می شود. اگر بتوانیم به همسایه های خود مرغ را صادر کنیم بسیار خوب است به عنوان مثال عربستان 850 هزار تن مرغ را در سال وارد می کند.

این فعال صنعت مرغ تصریح کرد : امروز تولید کننده ما به شدت در حال زیان است اگر دولت مشوق صادراتی را پرداخت کند که بارها هم در دولت های قبلی صحبت آن شده وضعیت این گونه نمی شد. امروز حتی دولت زیان هایی را در حال متقبل شدن است که ما حاضریم با یک سوم آن زیان، مرغ را از کشور خارج کنیم.

مهربانی ادامه داد : اگر بخواهیم وارد بازارهای خارج از ایران شویم حتما باید به تولید کننده و تاجر ایرانی برای صادرات یارانه داده شود. هنوز به صادرات مرغ در اروپا یارانه می دهند. در 35 سال بعد از انقلاب از 4 و نیم کیلو مرغ به 25 کیلو رسیدیم ولی این تولید اگر ادامه پیدا کند و ما بخواهیم به مصرف سرانه ای شبیه کشورهای توسعه یافته که 40 کیلوگرم است، برسیم باید ساختار فعلی را تغییر دهیم، چون با این ساختار نمی توانیم به سرانه مذکور دست پیدا کنیم.

وی افزود : ساختار تولید ما کاملاً خرده مالکی است. وقتی 20 هزار نفر تولید و عرضه می کنند و با هم در رقابت بسیار شدید هستند، برای صنعت گرفتاری ایجاد می کنند. یک شرکت فرانسوی به تنهایی 800 هزار تن مرغ تولید می کند و ما با 20 هزار تولید کننده 2 میلیون تن تولید می کنیم. بارها اعلام کردیم که ساختار این صنعت باید تغییر پیدا کند و به 20 شرکت بزرگ در این صنعت نیاز داریم تا هر شرکت به ظرفیت امروز حدود 100 هزار تن مرغ تولید کند. امروز شرکت‌هایی را داریم که حدود 20 هزار تن مرغ را به بازار عرضه می کنند که این ها باید تقویت شده و 50 شرکت شکل گرفته فعلی را باید به 20 شرکت تقلیل داده و آن ها را تقویت کنیم تا هرکدام سالی 100 هزار تن مرغ را عرضه کنند.

دبیر انجمن جوجه یک روزه گفت : قیمت مرغ در 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته حدود 13 درصد افزایش داشته که کاملا زیر تورم است. شاخص تورم بانک مرکزی 17 و 7 دهم درصد تا پایان مرداد ماه است ولی مرغ تنها 13 درصد گران تر شده که با قیمت تور می توان گفت امسال ارزان تر از پارسال است. با این اوضاع باید گفت ما نه شب عیدی خواهیم داشت و نه ماه رمضانی؛ در خرداد ماه سال آینده با حدود 180 هزار تن تولید روبرو هستیم و اگر دولت از الآن فکری برای خروج این مرغ از کشور نکند قطعا در زیان خواهند بود. از سال 80 تا 6 ماهه اول سال جاری رشد متوسط سالانه مرغ حدود 15 و 6 دهم درصد است و همیشه قیمت مرغ زیر تورم حرکت کرده و هیچ وقت گران نبوده است.

مهربانی ادامه داد: تخم مرغ در 6 ماهه اول امسال یک چیزی حدود متوسط کیلویی 3 هزار تومان درب مرغداری رسیده است و 6 ماهه اول سال گذشته 2 هزار و 947 تومان بود و این وضعیت ضرر حداقل کیلویی یک هزار تومان را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه مردم مهمان سفره مرغداران بودند، گفت: در 6 ماهه اول امسال یک هزار و 91 تومان قیمت مرغ یک روزه بوده که نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر واحدهایی که مرغ های مولد را دارند و در حال تولید جوجه هستند به شدت در حال ضرر کردن بوده و اگر این روند ادامه پیدا کند شروغ به حذف مرغ های مولد می کنند و این چیزی نیست که اگر حذف شد با یک کلید دوباره روشن شود. برای تولید جوجه یک روزه باید حداقل 7 ماه منتظر ماند. اگر مرغ های مولد کشور را به دلیل زیان هایی که دارند متحمل می شوند حذف کنند پیش بینی ورشکستگی بسیار سنگینی می کنم. 450 میلیارد تومان در صنعت تخم مرغ، 400 میلیارد تومان در صنعت مرغ گوشتی و 40 میلیارد تومان در صنعت مرغ مادر و در کل چیزی حدود 880 میلیارد تومان در 6 ماهه اول امسال زیان از این قسمت ها داشتیم.

مهربانی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه امسال به دلیل ثبات اقتصادی موجود نسبتا خوب بوده است گفت: قیمت مواد اولیه امسال به نسبت سال گذشته بهتر بوده و رشد خیلی کمی داشته است به عنوان مثال قیمت کنجاله سویا در 6 ماهه امسال یک هزار و 761 تومان و در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و 380 تومان بوده است.

به گفته وی، قیمت گوشت قرمز از یک ثبات برخوردار بوده و سالیان سال این قیمت بالای تورم و حدود 21 درصد بوده است. شاخص بهای تولید کنند 17 و هفت صدم درصد است در حالی که مرغ زنده با وجود اینکه شاخص بهای تولید کننده 17 درصد است، تنها 13 درصد افزایش یافته و این یعنی اینکه ما به دشت در حال زیان هستیم.

مهربانی تصریح کرد: نسبت قیمت گوشت قرمز در 13 سال گذشته نسبت به مرغ از 2 به 4 رسیده و این آمار نشان دهنده این است که یا مردم استطاعت خرید گوشت قرمز را ندارند و یا اینکه نگران سلامتی خود با مصرف گشوت قرمز هستند. این یک پیش بینی برای ما می کند و آن هم این است که در آینده ای نه چندان دور باید بتوانیم صنعت مرغداری را نجات بدهیم که این گوشت سفید مورد نیاز را بتوانیم فراهم کنیم.

به گفته ویف راجع به کیفیت هم موافق این موضوع هستم که مرغ ایران یک مرغ سنگینی است و مردم باید توجه داشته باشند وقتی برای خرید مرغ پولی پرداخت می کنند باید پول خود را بابت خرید پروتئین پرداخت کنند نه چربی و انرژی؛ وقتی مرغ سنگین و 3 کیلوگرمی را به کشتارگاه می فرستیم مرغی که بیرون می آید استاندار جهانی نیست و این دلیلش تقاضای خود مردم برای مرغ سنگین است.