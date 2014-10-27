تکواندو امتیازات مهمی در منچستر گرفت

بیژن مغانلو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: مرحله چهارم و نهایی رقابتهای جایزه بزرگ در سال 2014 آذرماه با حضور نفرات اول تا هشتم رنکنیگ جهانی در مکزیک برگزار می شود و تکواندوکاران برای کسب سهمیه رقابتهای مکزیک با آمادگی بالا در منچستر حاضر شدند.

وی ادامه داد: همین موضوع باعث شد تا با حضور بهترین های تکواندو جهان در این مسابقات شاهد رقابتهای سطح بالایی باشیم که خیلی از همین نفرات عنواندار از رسیدن به مدال بازماندند و با شکست میدان منچستر را ترک کردند. در این میدان سخت هفت تکواندوکار تیم ما مبارزات بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند و کسب دو طلا و دو برنز گویایی این مدعاست و آنها هم که به مدال نرسیدند در راند طلایی نتیجه را واگذار کردند.

سرمربی تیم ملی در خصوص اینکه تا کنون چند سهمیه برای مکزیک قطعی شده است گفت: باید منتظر اعلام رسمی فدراسیون جهانی باشیم ولی با توجه به نتایجی که در تورنمنت های قبلی کسب کرده ایم فکر می کنم حضور اسبقی ، مردانی، آشوری و خدابخش قطعی شده است ولی این امکان وجود دارد که نفرات جدیدی به این لیست اضافه شود.

مغانلو در مورد استفاده از کلاه های الکترونیکی و تاثیر آن بر داوریها گفت: شرایط برای همه تیم ها یکسان بود ولی پاشنه بند برای اولین بار بود که مورد استفاده قرار گرفت که باید روی امتیاز گرفتن با آن کار کنیم. تجهیزات جدید نوع بازی را تغییر داده که باید در تمرینات روی شیوه های جدید بیشتر تمرین کنیم.

سرمربی تیم ملی در خصوص آغاز رقابتهای لیگ برنامه اردوهای تیم ملی چگونه برگزار خواهد شد گفت: به ظاهر تیم ها با اعضای تیم ملی قرارداد نبسته اند و علت را نیز کاهش بودجه نسبت به سال قبل عنوان کرده اند. اگر چنین باشد که قطعا به ضرر تکواندو ایران خواهد بود. چرا که جوانان فرصت برای محک خوردن در مقابل اعضای تیم ملی را پیدا نمی کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به این موضوع پس از بازگشت از رقابتهای منچستر و با وجود فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان به اعضای تیم 10 روز استراحت داده و سپس از 17 آبان ماه کار تمرینات را برای اعزام به مسابقات مکزیک آغاز می کنیم.