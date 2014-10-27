بانک مرکزی نرخ رسمی 29 ارز را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 14 ارز کاهش و قیمت 15 واحد پولی افزایش یافت، بر این اساس نرخ بانکی 29 ارز نسبت به روز گذشته تغییر کرد و قیمت 10 ارز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت 26,704 ریال، پوند انگلیس با 37 ریال رشد 43,009 ریال و یورو با 91 ریال افزایش 33,928 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 28,116ریال، کرون سوئد 3,695 ریال، کرون نروژ 4,063 ریال، کرون دانمارک 4,557 ریال، روپیه هند 437 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,271 ریال، دینار کویت 92,359 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25,939 ریال، یکصد ین ژاپن 24,731 ریال، دلار هنگ کنگ 3,443 ریال، ریال عمان 69,362 ریال، دلار کانادا 23,794 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,440 ریال، لیر ترکیه 11,959 ریال، روبل روسیه 638 ریال، ریال قطر 7,335 ریال، یکصد دینار عراق 2,299 ریال، لیر سوریه 164 ریال، دلار استرالیا 23,534 ریال و ریال سعودی 7,119 ریال قیمت خورد.

نرخ دینار بحرین 70,833 ریال، دلار سنگاپور 20,949 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,049 ریال، یکصد روپیه نپال 26,996 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,540 ریال، دینار لیبی 20,542 ریال، یوان چین 4,363 ریال، یکصد بات تایلند 82,395 ریال، رینگیت مالزی 8,160 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,363 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,762 ریال، افغانی افغانستان 469 ریال ، منات آذربایجان 34,049 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,499ریال، سامانی تاجیکستان 5,348 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,250 ریال است.