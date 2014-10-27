4 رام قطار مسافری به مقصد" تهران – کرج و کرج – مشهد" راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد قدوسی با اعلام این خبر افزود: در راستای افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل و مسافربری و همچنین رفاه حال شهروندان، طی هماهنگی های بعمل آمده با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موافقت نامه ای مبنی بر راه اندازی چهار رام قطار (ریل باس) به مقصد( تهران – کرج) و بالعکس دو رام قطار به مقصد( کرج - مشهد) و بالعکس مبادله شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه کلیه خدمات مسافری از 18 مهر ماه سالجاری آغاز شده است.

برنامه های جابجایی مسافر به شرح ذیل است:

قطار ریل باس حرکت از کرج 6 صبح

قطار ریل باس حرکت از تهران 17/35عصر

قطار ریل باس حرکت از کرج 16/30 عصر

قطار ریل باس حرکت از تهران 19 عصر

کرج – مشهد از کرج 23/35 شب

مشهد – کرج از مشهد 01/20 بامداد