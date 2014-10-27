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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

4 رام قطار مسافری به مقصد" تهران – کرج و کرج – مشهد" راه اندازی شد

4 رام قطار مسافری به مقصد" تهران – کرج و کرج – مشهد" راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز از تفاهم نامه همکاری با شرکت راه آهن خبر داد و گفت: با اختصاص 4 رام قطار مسافری، از این پس مسافران استان البرز میتوانند به مقصد تهران - کرج و کرج – مشهد تردد داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد قدوسی با اعلام این خبر افزود: در راستای افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل و مسافربری و همچنین رفاه حال شهروندان، طی هماهنگی های بعمل آمده با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موافقت نامه ای مبنی بر راه اندازی چهار رام قطار (ریل باس) به مقصد( تهران – کرج) و بالعکس دو رام قطار به مقصد( کرج - مشهد) و بالعکس مبادله شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه کلیه خدمات مسافری از 18 مهر ماه سالجاری آغاز شده است.

برنامه های جابجایی مسافر به شرح ذیل است:

قطار ریل باس حرکت از کرج 6 صبح
قطار ریل باس حرکت از تهران 17/35عصر
قطار ریل باس حرکت از کرج 16/30 عصر
قطار ریل باس حرکت از تهران 19 عصر
کرج – مشهد از کرج  23/35 شب
مشهد – کرج از مشهد 01/20 بامداد

کد مطلب 2410482

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