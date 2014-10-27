ارتباط مذهب و حقوق در غرب به شکل روز افزونی به چالش کشیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به باور نویسنده، ارتباط مذهب و حقوق به شکل روز افزونی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و قضایی به چالش کشیده می شود.

وی اذعان می دارد که جوامع مختلف به شیوه های گوناگونی ارتباط و برخورد میان دین و حقوق را تجربه می کنند. در این میان جوامع غربی و جوامع غیر غربی با تجربه هایی بسیار متفاوت در این باره رویاروی هستند.

نویسنده ضمن ارائه مقدمه ای در خصوص ماهیت ارتباط مذهب و حقوق و ارائه شمایی کلی از دیدگاه های حقوقی و تاریخی در این باره اظهار می دارد که کتاب خود را به مطالعه موردی ارتباط میان حقوق و مذهب در انگلستان و ولز اختصاص داده است.

همان طور که اشاره گردید نویسنده در اثر خود به دنبال ارائه شرح موجز و تجزیه و تحلیل انتقادی از گستره ارتباط دین و حقوق در انگلستان است.

وی در این باره به کاوش در مورد چگونگی رویارویی دین و حقوق در متون حقوقی انگلستان اقدام نموده است.

به نوشته نگارنده مسئله تقدم حقوق بر مذهب در حقوق انگلستان که وی با عبارت «تنظیم رفتار دینی مطابق اصول حقوقی و قانونی» از آن یاد می کند توجه و بحث درخور توجهی می طلبد.

کتاب در حالی که به شیوه ای کل نگر به مطالعه زمینه های ارتباط بافعل و بالقوه حقوق و مذهب پرداخته است به مطالعه تاثیر متقابل حقوق و دین از دیدگاه های مختلف، مانند حقوق بشر، حقوق اساسی و تبعیض حقوقی، نیز اقدام نموده است.

نویسنده همچنین ذیل رویکردی جامعه شناختی وضعیت حقوقی مذاهب و گروه های مذهبی در انگلستان را بررسی نموده است.

راسل سندبرگ در بخش نخست به بحث پیرامون «ماهیت ارتباط قانون و دین» پرداخته است. وی مباحث خود را در بخش دوم با اتخاذ رهیافتی تاریخی ذیل عنوان «توسعه تاریخی صورتبندی ارتباط مذهب و حقوق» پی گرفته است.

نویسنده پس از ارائه مطالبی در خصوص «تعاریف حقوقی دین» در بخش سوم کتاب در بخش های سوم به بعد مباحث خود را ذیل رویکردی جامعه شناختی ارائه نموده است.

وی در این میان با توجه به تنوع ادیان، مذاهب و باور ها در انگلستان به مطالعه «موقعیت حقوقی گروه های مذهبی»، «آزادی مذهبی به عنوان یک حق انسانی»، «تبعیض بر اساس دین»، «جرائم مذهبی» و «حقوق مذهبی» بذل توجه نموده است.

راسل سندبرگ مدرس دانشگاه در دانشکده حقوق کاردیف است.

وی کتاب «حقوق و مذهب» را در سال 2011 در 234 صفحه به همت انتشارات دانشگاه کمبریج به محضر محققان، دانشجویان و علاقه مندان عرضه داشته است.