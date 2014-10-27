نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال همگروه شدند

علیرضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تیم های "بازرگانی جواهری" و "تعاون" گنبد در گروه یک این رقابت ها با تیم های پیکان، موسسه مالی و اعتباری میزان، شهرداری تبریز، شهرداری زاهدان و ارتعاشات صنعتی ایران همگروه شده اند.

نورانی افزود: رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران جام زنده یاد "حسین معدنی" از 18 آبان با شرکت 14 تیم برگزار می شود.

وی اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان لیگ تیم "شهرداری بوشهر" به علت تامین نشدن منابع مالی توسط اسپانسر، این تیم از حضور در لیگ برتر انصراف داد و بنابراین "تعاون گنبد" جایگزین شد و در گروه یک قرار گرفت.

به گفته وی، بازی رفت شهرآورد گنبد در هفته آخر لیگ (هفته هفتم) به میزبانی جواهری برگزار خواهد شد.

بر این اساس، برنامه دور رفت مسابقات نمایندگان والیبال گلستان به شرح زیر است:

هفته اول – یکشنبه 18 آبان 93:

تعاون – شهرداری تبریز (ساعت 17 در گنبد)

جواهری – موسسه مالی و اعتباری میزان (ساعت 17 در مشهد)

هفته دوم – چهارشنبه 21 آبان 93:

جواهری – ارتعاشات صنعتی ایران (ساعت 17 در گنبد)

تعاون – پیکان تهران (ساعت 17 در تهران)

هفته سوم – چهارشنبه 28 آبان 93:

تعاون – شهرداری زاهدان (ساعت 17 در گنبد)

جواهری این هفته استراحت دارد.

هفته چهارم – چهارشنبه 5 آذر 93:

جواهری – شهرداری تبریز (ساعت 17 در تبریز)

تعاون این هفته استراحت دارد.

هفته پنجم – چهارشنبه 12 آذر 93:

جواهری – پیکان (ساعت 17 در گنبد)

تعاون – موسسه مالی و اعتبازی میزان (ساعت 17 در مشهد)

هفته ششم – چهارشنبه 19 آذر 93:

تعاون – ارتعاشات صنعتی ایران (ساعت 17 در گنبد)

جواهری – شهرداری زاهدان (ساعت 17 در زاهدان)

هفته هفتم – چهارشنبه 26 آذر 93:

جواهری – تعاون (ساعت 17 در گنبد)

دور رفت این رقابت ها 26 آذرماه به پایان می رسد و تعطیلات نیم فصل و زمان نقل و انتقالات از 27 آذرماه لغایت نهم دی ماه است و دور برگشت این رقابت ها دهم دی ماه آغاز می شود.