قطار گردشگری اروپا وارد کرمان می شود

علی مهاجری در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان جزو قطبهای گردشگری ایران محسوب می شود و با سه اثر ثبت جهانی جایگاه ویژه ای در زمینه گردشگری در جهان دارد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قطار گردشگری اروپا با نام عقاب طلایی بوداپست به زودی وارد کشور می شود و هشت آبان ماه کرمان پذیرای این قطار خواهد بود.

مهاجری گفت: این قطار در شهرهای تهران، زنجان، یزد، مشهد، اصفهان، شیراز و كرمان توقف می کند و برای نخستین بار در تور گردشگری ایران با عنوان جواهرات پارسی شرکت کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان عنوان کرد: حضور این قطار فصل جدیدی در ورود گردشگران بین المللی به کشور خواهد گشود و نشان دهنده پتانسیلهای بالای استان کرمان در جذب گردشگر است.

وی گفت: 65 گردشگر اروپایی در این قطار حضور دارند و از جاذبه های گردشگری استان کرمان بازدید می کنند.

وی گفت: طبق آمار در سال جاری میزان حضور گردشگران خارجی به استان کرمان افزایش یافته است.