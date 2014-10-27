دو خط قرمز وحدت اصولگرایان/ احمدی نژاد فعالیت سیاسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در محل جامعه مهندسین برگزار شد.

باهنر در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام محرم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وحدت اصولگرایان، گفت: وحدت فعالان سیاسی در زمان انتخابات بیشتر می شود. طبیعی است که هر جبهه ای تلاش کند مجموعه نیروهای همراه خود را به وحدت برساند.

وی با اشاره به نظر آیت الله مهدوی کنی در این خصوص، گفت: آیت الله مهدوی معتقد بودند منظور از وحدت، وحدت صددرصدی فلسفی نیست بلکه تلاش می کنیم علی رغم اختلافات به وحدت دست یابیم.

باهنر افزود: جریانات سیاسی در کشور ما در قالب حزب فراگیر فعالیت نمی کنند و نزدیک شدن و دورشدنشان از یکدیگر بیشتر به تمایلات شخصی و گروهی آنان برمی گردد و تا زمانی که احزاب فراگیر تشکیل نشوند، این مشکل وجود خواهد داشت.

دبیرکل جبهه پیروان با اشاره به جلسات حجت الاسلام تقوی عضو جامعه روحانیت برای ایجاد وحدت، گفت: آقای تقوی بارها اعلام کردند که این جلسات ستاد اجرایی انتخابات نیست و در راستای ایجاد وحدت و همدلی میان گروه های اصولگرا تشکیل می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گروه های مختلف در این جلسات، گفت: افرادی که در جلسه آقای تقوی شرکت می کنند دوستانی از وزرای سابق و جبهه پایداری هستند البته شرکت افراد به نمایندگی از جریان های سیاسی نیست و افرادی از جبهه پیروان و جامعه مهندسین نیز در این جلسات شرکت می کنند.

وی افزود: جبهه پیروان ضمن احترامی که برای آقای تقوی قائل است به صورت رسمی در این جلسات شرکت ندارد. محور جلسات جامعه روحانیت مبارز، جبهه پایداری و یا جبهه پیروان نیستند.

باهنر در خصوص جلسه ای که با سخنرانی آیت الله مصباح اخیرا برای همگرایی اصولگرایان تشکیل شد، گفت: این جلسه چهارمین جلسه ای بود که با حضور گروه های اصولگرا تشکیل می شد. پیش از این جلساتی با حضور آیت الله نوری همدانی، آیت الله مصباح یزدی و یک جلسه با خانم های اصولگرا برگزار شده بود.

نایب رئیس مجلس یادآور شد: این جلسه نیز با سخنرانی آیت الله مصباح برگزار شد و طبیعی است که بر اساس سخنران حاضر در این جلسه حضور افراد پررنگ شود اما این نکته قابل ذکر است که حضور جبهه پایداری در جلسات حجت الاسلام تقوی پررنگ نیست و قبلا در این جلسات شرکت نمی کردند.

دبیر کل جبهه پیروان افزود: توصیه ما این است که دوستان در این جلسات شرکت کنند، البته بعضی ها نظرشان این است که ظرفیت وحدت در این جلسات وجود ندارد و این جلسات باید جامع تر برگزار شود.

باهنر در خصوص موضع جبهه پیروان برای محوریت جامعتین گفت: تمام افتخار ما این است که زیر سایه جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حرکت می کنیم کما اینکه پیش از این نام تشکل ما تشکل های همسو با جامعه روحانیت بود.

وی ادامه داد: امیدواریم جبهه پایداری هم به این مجموعه بپیوندد و همه افراد فعال اصولگرا باید در این راستا تلاش کنند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: در خصوص حضور وزرای سابق آقای احمدی نژاد در این جلسات نیز باید گفت کسانی که با آقای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم کار می کردند الان نظرات متفاوتی دارند، برخی منتقد دولت و برخی حامی آن هستند اما در قالب جریان اصولگرا هستند.

باهنر تاکید کرد: این افراد باید مراقبت کنند که حرکت های انتخاباتی و سیاسی شان ملبس به حرکت های انحرافی نشود، باید دو خط قرمز انحرافیون و فتنه برای وحدت اصولگرایان رعایت شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعیت وزیر پیشنهادی علوم در صحن علنی مجلس گفت: قبل از پایان مهلت قانونی آقای روحانی وزیر پیشنهادی را معرفی کرد. دیروز هم جلسات مستمری وزیر با نمایندگان داشت و بنده هنوز جمع بندی درباره وضعیت ایشان در مجلس ندارم.

وی درخصوص حضور جریانات اصلاح طلب در انتخابات مجلس آینده گفت: جریانات سیاسی ظهور و بروز و حیاتشان در حضور در فعالیت های انتخاباتی است و ما هم دوستان و رقبای خود را برای حضور در انتخابات دعوت می کنیم.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: اصلاح طلبان و اصولگرایان باید در انتخابات حضور یابند شروط حضور را هم نظام تعیین می کند، قانون اساسی و قوانین موضوعه که برخی از آنان توصیه ای است نیز از شروط حضور گروه ها و جناح ها در انتخابات است.

اگر فتنه سال ۷۸ فراموش نمی شد فتنه ۸۸ تکرار نمی شد

باهنر درخصوص حضور فتنه گران در انتخابات گفت: اتفاقات تاسف باری در سال ۸۸ رخ داد و هزینه های جدی به نظام و وحدت ملی تحمیل شد که مردم در دی ماه همان سال پاسخ دندان شکنی به فتنه گران دادند اما این پاسخ بدین معنا نیست که موضوع فتنه و خسارت های ناشی از آن فراموش شود تا مجددا تکرار شود. کاری که در سال ۷۸ انجام شد و موجب تکرار این واقعه گشت.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: اگر کسانی منتظر هستند فتنه فراموش شود اشتباه می کنند زیرا برای فتنه هزینه های زیادی پرداخت شده و باید مفید به فایده باشد یعنی فتنه نباید فراموش شده و فتنه گران باید عذرخواهی کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت وحدت اصولگرایان علی رغم از دست دادن بزرگانی همچون آقای عسگر اولادی و آیت الله مهدوی کنی گفت: طبیعی است که ضایعه از دست دادن بزرگانی چون آقای عسگر اولادی و آیت الله مهدوی کنی به حرکت اصولگرایی ضربه وارد می کند. این دو بزرگوار تکیه گاه های جدی برای جریان اصولگرایی بودند خصوصا اعتدال و رفتارهای آنها که براساس اخلاق اسلامی بود در جریان اصولگرا بسیار تاثیرگذار بود.

فعالان سیاسی جریانات را به نحوی سازماندهی کنند که به افراد وابسته نباشد

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه ناگفته های زیادی درباره شخصیت آیت الله مهدوی کنی وجود دارد گفت: ایشان تکیه گاه جدی قبل و بعد از انقلاب برای جوانان و اصولگرایان در کارهای سخت و دشوار بود. البته وعده الهی این است که هیچ نعمتی از بندگان گرفته نمی شود مگر اینکه مثل آن و یا بهتر از آن نصیبشان گردد که ما منتظر تحقق وعده الهی هستیم.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم رویش ها در جریان اصولگرایی وسیع تر و پرمحتواتر از ریزش ها باشد. فعالان سیاسی باید جریانات خود را طوری سازماندهی کنند که به افراد وابسته نباشد.

احمدی نژاد فعالیت سیاسی دارد/ شروط اصولگرایان برای بازگشت احمدی نژاد

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه احمدی نژاد فعالیت سیاسی دارد گفت: بازگشت ایشان به جریانات سیاسی بستگی دارد به مواضع آقای احمدی نژاد و اینکه اشتباهات گذشته شان را قبول دارند یا خیر، و تلاشی برای جبران می کنند.

وی تاکید کرد: احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری اش هم به جامعه اصولگرایی اعتقاد نداشت، می گفت من اصولگرایی را قبول دارم اما نه این اصولگرایی که شما هستید، ما که نفهمیدیم تعریف ایشان از اصولگرایی چیست.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از نشست خبری خود درخصوص جدایی جریانات اصولگرا از جامعتین گفت: جبهه پیروان همواره تلاش کرده زیر سایه جامعه مدرسین و روحانیت مبارز حرکت کند. در جلسات خصوصی مشورت و انتقاداتی به جامعتین وجود دارد اما از حضور تحت لوای جامعتین ناراضی نیستیم.

جدایی جریان اصولگرایی از جامعتین به مصلحت نیست

نماینده مردم تهران تاکید کرد: جدایی جریان اصولگرایی از جامعتین به مصلحت نیست.

وی درخصوص نزدیک شدن چهره های اصولگرا به اصلاح طلبان گفت: آقای ناطق نوری سال های طولانی تکیه گاه اصولگرایی بودند اما در دولت نهم و دهم با توجه به ظلمی که به ایشان شد ناراحت شدند.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: جریان اصولگرایی برای بازگشت ایشان به عرصه فعالیت های سیاسی بارها با ایشان مذاکره داشته اما آقای ناطق معتقدند که در جریان های سیاسی بازنشسته شده اند.

وی با اشاره به گلایه جریان های اصولگرایی از آقای ناطق به دلیل عدم فعالیت های سیاسی گفت: ایشان ظرفیت خوبی هستند باید دلخوری ها حل شود.

تفکر دعوای همیشگی با اصلاح طلبان را قبول ندارم

نایب رئیس مجلس درخصوص تعامل جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی گفت: تفکری در جریان اصولگرایی وجود دارد که ما باید همیشه با جریان اصلاح طلب در حال دعوا باشیم که من این تفکر را قبول ندارم.

باهنر افزود: ما با رقبای خود در زمان انتخابات رقابت می کنیم اما وقتی انتخابات تمام شد باید مسائل کشور حل شود نباید جامعه همیشه دچار دعوا و چالش باشد.

وی مقطع همکاری دولت یازدهم و مجلس دهم را مقطعی طلایی خواند و گفت: مطالبه امروز مردم مطالبه انتخابات و دعوای سیاسی نیست مردم اشتغال و معاش می خواهند.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: مذاکرات اصولگرایان و اصلاح طلبان به معنای تفاهم و همسو شدن در انتخابات نیست البته قواعد بازی باید از سوی طرفین رعایت شود.

باهنر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نزدیک شدن جبهه پیروان و جبهه پایداری گفت: در مجلس ده ها تصمیم گرفته می شود که نباید از همه این تصمیم ها تعبیر و تفسیر سیاسی شود از جمله رای اعتماد و استیضاح وزرا. اینکه دوستان تصور کنند همه این اقدامات جناحی و سیاسی است تصور اشتباهی است.

استیضاح در مجلس مانند طلاق است

وی ادامه داد: جریان استیضاح وزیر علوم ۶ ماه به طول انجامید در حالی که طبق آیین نامه این اقدام ظرف یک هفته قابل اجرا است. ما همواره در مجلس تلاش می کنیم اختلافات و مطالبات با مذاکره حل شود و کار به استیضاح کشیده نشود.

باهنر استیضاح در مجلس را به طلاق به عنوان مغبوض ترین عمل در نزد پروردگار تشبیه کرد و گفت: استیضاح جزو اختیارات نمایندگان است اما صلاح نیست همیشه اتفاق بیفتد.

فرجی دانا به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد

وی با بیان اینکه در طول ۶ ماه رایزنی های نمایندگان با فرجی دانا در اکثر جلسات حضور داشته، گفت: از نظر تئوری استیضاح کنندگان و وزیر علوم به نتیجه رسیده بودند اما نمایندگان ۶ ماه منتظر عمل وزیر علوم به تعهداتش ماندند تا استیضاح انجام نشود.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار داشت: متاسفانه فرجی دانا تا روز استیضاح به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد. ما به دولت و وزیر پیغام دادیم که به مسائلی که تفاهم کردید عمل کنید.

باهنر با تاکید بر اینکه جزو استیضاح کنندگان نبودم گفت: از مخالفان استیضاح بودم اما در روز استیضاح رای خودم را دادم.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از نشست خبری در خصوص احتمال تفاهم و توافق اصلاح طلبان با ناطق نوری گفت: من باور ندارم که مجموعه اصلاح طلبان با آقای ناطق به تفاهم برسند اگر قرار باشد آقای ناطق زمانی فعالیت سیاسی کند با اصولگرایان خواهد بود.

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص سخنرانی علی لاریجانی و به کار بردن واژه نامردی سیاسی در مورد اقدامات دولت در وارونه جلوه دادن مسئله بورسیه ها و طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: آقای لاریجانی واژه نامردی سیاسی را خطاب به دولت به کار نبرد.

وی ادامه داد: مقوله اسیدپاشی جرم است و برای ما ساده و معمولی نیست یک عده می خواهند این موضوع را به طرح امر به معروف و نهی از منکر ربط بدهند در حالی که اسیدپاشی بزرگترین نهی از منکر است. باهنر وارونه جلوه دادن این موضوع را نامردی سیاسی خواند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آقای خباز معاون پارلمانی دولت در جلسه علنی روز سه شنبه موضوع اسیدپاشی را به طرح امر به معروف ربط داد گفت: بروید از خباز سوال کنید.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: در مورد مسئله بورسیه های مواضع دولت و مجلس یکی بود و هر دو معتقد به برخورد با سو استفاده ها بودند.

وی گفت: دولت معتقد بود باید همه بورسیه ها لغو شود تا پرونده تخلفات بررسی گردد اما مجلس معتقد بود هیچ دولتی حق ندارد همه کارهای دولت قبل را لغو کند بلکه باید پرونده بورسیه ها بررسی شده و فقط متخلفان مجازات گردند.

باهنر ادامه داد: در گزارش نهایی هم از سه هزار و ۴۰۰ بورسیه ۳۶ بورسیه قطعا حذف شدند ۷۰ تا ۸۰ نفر هم مقرر شد پول هایی که برای بورسیه شان پرداخت شده پس بدهند و از این به بعد هزینه تحصیلاتشان را پرداخت کنند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این در حالی بود که دولت در ابتدا نام سه هزار و ۴۰۰ بورسیه را در سایت به عنوان متخلف اعلام کرد.

وی تاکید کرد: برجسته کردن برخی مسائل مانند اسیدپاشی اشتباه است این جنایت یک مقوله است و تشویق اذهان عمومی مقوله دیگری اگر کسی بخواهد از این مسئله سو استفاده کند نامردی سیاسی کرده است.

تفاهم دولت و مجلس در تعیین روز برگزاری جلسه رای اعتماد

نایب رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درخصوص بررسی زودهنگام رای اعتماد به وزیر پیشنهادی گفت: نامه معرفی وزیر پیشنهادی چهارشنبه هفته گذشته به مجلس رسید و چهارشنبه این هفته نیز جلسه رای اعتماد در دستور کار قرار گرفت، دولت هم راضی است و در این موضوع با مجلس تفاهم داشت.

وی در پایان این نشست خبری گفت: تلاش ما برای وحدت است طبیعتا به وحدت صددرصدی دست نمی یابیم اما به سمت وحدت حرکت می کنیم.

باهنر تاکید کرد: برگزاری جلسات انتخابی و تشکیلاتی از سوی جریانات سیاسی منعی ندارد اما فضای رسانه ای و افکار عمومی نباید انتخاباتی شود. این ظلم به مردم است چون دغدغه مردم انتخابات نیست.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری درخصوص ائتلاف اصولگرایان گفت: جبهه پایداری و جبهه پیروان نمی خواهند ادغام شوند اما در انتخابات می توان مذاکره کرد و به نقاط همسو رسید این ائتلاف و همراهی به معنای ادغام و یا تفاهم داشتن نیست.