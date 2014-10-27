سفرنامه سلامت خاستگاهی برای نمایش نوع دوستی ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی با اشاره به اینکه اجرای برنامه سفرنامه سلامت و امید همسو با اهداف اساسی جمعیت هلالاحمر از جمله بشردوستی و گسترش خدمات داوطلبانه است، تصریح کرد: اگرچه هلالاحمر با اجرای این برنامه دولت را در تحقق و توسعه هرچه بیشتر سلامت در جامعه یاری خواهد کرد، اما هدف اصلی سفرنامه سلامت و امید گسترش فرهنگ بشردوستی و نوعدوستی در میان مردم جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه باید با برنامهریزیهای فرهنگی برای گسترش هرچه بیشتر فرهنگ نوعدوستی در جامعه تلاش کرد، اظهار کرد: حرکت پرشور مردم و مشارکت همهجانبه آنها در یکهفتهای که از اجرای سفرنامه سلامت و امید میگذرد، حاکی از فرهنگ غنی و استواری است که ایرانیان در کمک به همنوعان خود داشته و همواره در حوادث و اتفاقات مختلف داخل و خارج از کشور، آنها را به نمایش گذاشتهاند.
مدیرکل روابطعمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلالاحمر با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ داوطلبی در کشور، عنوان کرد: هماکنون خیرین بسیاری در کشور در حوزههای مختلف و بهویژه در بخش سلامت مشغول فعالیت هستند که شناسایی و جذب آنها به عنوان داوطلب کمک بسیاری به رفع مشکلات محرومان بهویژه در حوزه سلامت خواهد کرد.