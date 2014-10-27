۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۷

سفرنامه سلامت خاستگاهی برای نمایش نوع دوستی ایرانیان است

مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر گفت: اجرای سفرنامه سلامت و امید علاوه بر اینکه کمک قابل توجهی به گسترش سلامت در جامعه خواهد کرد، خاستگاهی برای نمایش نوع‌دوستی ایرانیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی با اشاره به اینکه اجرای برنامه سفرنامه سلامت و امید همسو با اهداف اساسی جمعیت هلال‌احمر از جمله بشردوستی و گسترش خدمات داوطلبانه است، تصریح کرد: اگرچه هلال‌احمر با اجرای این برنامه دولت را در تحقق و توسعه هرچه بیشتر سلامت در جامعه یاری خواهد کرد، اما هدف اصلی سفرنامه سلامت و امید گسترش فرهنگ بشردوستی و نوع‌دوستی در میان مردم جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه باید با برنامه‌ریزی‌های فرهنگی برای گسترش هرچه بیشتر فرهنگ نوع‌دوستی در جامعه تلاش کرد، اظهار کرد: حرکت پرشور مردم و مشارکت همه‌جانبه آنها در یک‌هفته‌ای که از اجرای سفرنامه سلامت و امید می‌گذرد، حاکی از فرهنگ غنی و استواری است که ایرانیان در کمک به همنوعان خود داشته و همواره در حوادث و اتفاقات مختلف داخل و خارج از کشور، آنها را به نمایش گذاشته‌اند.

مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ داوطلبی در کشور، عنوان کرد: هم‌اکنون خیرین بسیاری در کشور در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه در بخش سلامت مشغول فعالیت هستند که شناسایی و جذب آنها به عنوان داوطلب کمک بسیاری به رفع مشکلات محرومان به‌ویژه در حوزه سلامت خواهد کرد.

حبیب احسنی پور

