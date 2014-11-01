جواد عاطفه مترجم و یکی از اعضای هیات مدیره بنیاد محمود استادمحمد درباره آغاز فعالیت‌های این بنیاد به خبرنگار مهر گفت: مراحل قانونی و حقوقی تاسیس بنیاد استادمحمد توسط مانا استادمحمد دختر وی در حال پیگیری است و اولین جلسه هیات مدیره نیز به زودی برگزار می‌شود. همه تلاش ما در راه اندازی این بنیاد این است که بتوانیم از لحاظ اجرایی فعال باشیم نه اینکه تنها در حد حرف فعالیت کرده و در واقع بنیادی منفعل را اداره کنیم.

وی ادامه داد: از اولین کارهایی که این بنیاد در دست اقدام دارد انتشار مجموعه مقالات زنده یاد استاد محمد است. این مجموعه مقالات توسط نشر افراز به وزارت ارشاد فرستاده شده که امیدوارم همزمان با جشنواره تئاتر فجر بتواند منتشر شود.

تاسیس کتابخانه تخصصی ادبیات نمایشی

مترجم آثار استریندبرگ درباره برنامه های دیگری که در این بنیاد مدنظر قرار گرفته است، توضیح داد: برگزاری جلساتی درباره مجموعه آثار و تحلیل و نقد ساختار و محتوای نمایشنامه های استاد محمد، گفتگو با گروه های مختلف تئاتری برای اجرای آثار این هنرمند و اجرای نمایشنامه خوانی از برنامه های کوتاه مدت ما در این بنیاد هستند اما برنامه های بلندمدتی نیز در دستور کار قرار گرفته که از جمله آنها می توانم به تاسیس کتابخانه ای تخصصی برای دانشجویان تئاتر اشاره کنم تا این جوانان بتوانند ادبیات نمایشی را به شکل تخصصی دنبال کنند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه های بلندمدت ما اهدا جایزه محمود استاد محمد به جوانان نمایشنامه نویس و تقدیر از پیشکسوتان تئاتر خواهد بود. البته همه این برنامه ها باید توسط اعضا هیات مدیره طراحی و بررسی شوند تا بتوانیم به درستی به اجرایی شدن آنها دست یابیم.

عاطفه درباره تامین هزینه های این بنیاد متذکر شد: افراد خیری هستند که علاقمندی خود را برای همکاری و حمایت از این بنیاد اعلام کرده اند اما زمانی ما می توانیم حمایت آنها را پذیرا باشیم که همه چیز به لحاظ حقوقی و قانونی به ثبت رسیده باشد. در نهایت شعار و هدف ما در بنیاد محمود استادمحمد تاکید بر فعالیت‌های اجرایی است چون متاسفانه فعالیت‌های بنیادهایی که معمولا در ایران راه اندازی می شوند تنها در حرف باقی می ماند اما همه تلاش ما این است که نام استادمحمد را با فعالیت‌های کوتاه و بلندمدت زنده نگه داریم.

وی درباره اعضای هیات مدیره این بنیاد گفت: مدیا کاشیگر، مسعود جعفری جوزانی، پرستو گلستانی من و مانا استادمحمد 5 نفر اعضا هیات مدیره این بنیاد هستیم. این افراد به نوعی توصیه خود استادمحمد بوده اند و با مشورت با افراد مختلف برای حضور در هیات مدیره و قبول مسئولیت پذیرفته شده اند. افرادی که در این بنیاد هستند ثابت کرده اند که افرادی عمل گرا هستند.

عاطفه در پایان متذکر شد: تلاش مانا استادمحمد نیز این بود که افرادی انتخاب شوند که از نظر پدرش اشخاص قابل اعتماد و عمل گرایی باشند تا بتوانند به شکل حقیقی این بنیاد را سرپا نگه دارند که چاپ مجموعه مقالات استاد محمد بعد از فوت وی اولین تلاش این گروه برای عملگرا بودن است. امیدوارم روح استادمحمد از اینکه مجموعه مقالاتش چاپ می شود، خوشحال باشد چون خودش خیلی علاقمند به چاپ این کتاب بود.