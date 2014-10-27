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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

در دیدار سفیر جدید ترکیه؛

ظریف بر همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه با داعش تأکید کرد

ظریف بر همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه با داعش تأکید کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شرایط پیچیده موجود، بر همکاری بین کشورهای منطقه برای مبارزه با گروههای تروریستی از جمله داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا هاکان تکین، سفیر جدید ترکیه در جمهوری اسلامی ایران، بعداز ظهر روز یکشنبه با  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

در این دیدار، وزیر امورخارجه کشورمان مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را خوب توصیف و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور در تمام ابعاد بیش از پیش توسعه یابد.

در ادامه  محمد جواد ظریف با اشاره به شرایط پیچیده موجود ، بر همکاری بین کشورهای منطقه برای مبارزه با گروههای تروریستی و همچنین داعش تاکید و افزود: در حال حاضر کشورهای منطقه با چالش های زیادی مواجه هستند که تنها از طریق همکاری و رایزنی قادر به فائق آمدن بر این چالش ها هستند.

وزیر امورخارجه کشورمان بر حل مشکلات موجود در خصوص حمل و نقل بین دو کشور تاکید کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا موانع را با همکاری و تعامل با مقامات ترکیه از سر راه بردارد.

سفیر جدید ترکیه در این دیدار ضمن ابزاز خرسندی از حضورش در جمهوری اسلامی ایران گفت: زمینه های بسیار زیادی برای توسعه همکاری ها بین دو کشور وجود دارد و ما بدنبال راهکاری می باشیم تا مشکل کامیون های دو کشور حل شود.

وی همچنین با اشاره به خطر داعش گفت: این گروه تروریستی خطری برای منافع ملی ترکیه محسوب می شود و ترکیه از این گروه تا کنون رنج دیده است.

کد مطلب 2410501

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