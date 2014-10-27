دستورالعمل جدید برای پایان حیوان آزاری در سیرک ها/ توقف صدور پروانه شکار در مناطق ۴گانه محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش دوستداران حیات وحش که در سالن سرو سازمان محیط زیست برگزار شد پس از قدردانی از تلاشهای اخیر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و اهدای لوح تقدیر به مسعود عالیخانی مدیر کل دفتر شکار و صید، که به نمایندگی از طرف دفتر محیط طبیعی در همایش شرکت کرده بود، این مقام مسئول، پس از گزارشی از فعالیتهای اخیر سازمان در رابطه با حیات وحش به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

مسعود عالیخانی ضمن تشکر از توجه و پیگیری گروههای مردمی، به شرح اولویتهای موجود در دستور کار سال جاری سازمان پرداخت:

دستورالعمل جدید نگهداری حیوانات در سیرکها

عالیخانی، در حضور مهدی تارخ، مدیر سیرک پرشین و ابراهیم طریقت پیما، مدیر سیرک عقاب، با اشاره به اینکه برخی از سیرکداران با سابقه، با مراجعه به سازمان، اعلام کردند که مایل به تغییر در رفتارهای کاری و شرایط نگهداری حیوانات در مجموعه هایشان هستند، این امر را حاصل تعامل سازنده بین گروههای مردمی، سیرکداران و بخش دولتی دانست که به بازبینی دستورالعمل نگهداری از حیوانات در سیرکها و تطبیق آن با استانداردهای روز جهان منجر شد.

وی افزود: سختگیریهای اعمال شده در دستورالعمل جدید که به زودی ابلاغ خواهد شد، پایانی است برای حیوان آزاری در سیرکهای کشور.

عالیخانی پس از اشاره به نامه اسماعیل مهاجر، مدیر کل محیط زیست استان گلستان مبنی بر ممنوعیت هرگونه سیرک حیات وحش در این استان، افزود، به دلیل مشکلات بوجود آمده در مجموعه هایی با نام سیرک، انزجار افکار عمومی نسبت به حیوان آزاریهای اخیر سیرکها و پیگیریهای مخالفان سیرک حیوانات، استانداران و ادارات اقماری محیط زیست یکی پس از دیگری مخالفت خود را با برگزاری سیرک حیوانات اعلام می کنند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست اظهار داشت: امروز سیرک داران با توجه به موارد ذکر شده دریافته اند که زمان استفاده از حیوانات برای درآمدزایی و تفریح در بستری از مخالفت ها و ذهنیتهای منفی مخاطب، به سر آمده است و جامعه امروز، از سیرکهایی با برنامه های هنری متنوع و به دور از آزار حیوانات استقبال بیشتری خواهد کرد.

افزایش کارشناسانه نرخ جریمه برای شکار حیوانات

عالیخانی در جمع دوستداران حیات وحش خبر از افزایش قابل توجه جرائم کشتار حیات وحش داد و افزود: این رقم های سنگین، انگیزه سودجویان را به میزان قابل توجهی برای خطرکردن کاهش خواهد داد.

وی ادامه داد: این رقم های جریمه پس از گروه بندی شدن برای حیوانات مختلف بر اساس ارزش اکولوژیکی، تعداد، ارزشهای بین المللی گونه و جاذبه های موجود برای سودجویان، جهت تصویب نهایی به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارسال شده و پس از تصویب، به لحاظ قانونی اجرا خواهد شد.

آموزش قضات برای آشنایی ارزش های حیات وحش

عالیخانی در زمینه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی دفتر صید و شکار، از ایجاد مجموعه کارگاه های آموزشی برای حفاظت از پلنگ ایرانی و همچنین کارگاه های آموزشی برای محیط بانان و جوامع محلی در ۵ استان از جمله استان های البرز، لرستان، مازندران، قزوین و خراسان شمالی با حضور اساتید، محیط بانان، کارشناسان سازمان و نمایندگان جوامع محلی جهت تغییر نگرش جوامع محلی به محیط زیست و حیات وحش و آشنایی ضمنی این گروه با ارزشهای ژنتیکی، زیبایی شناختی، حفاظت مشارکتی و خدمات اکوسیستمی خبر داد.

وی همچنین به برنامه ریزی برای چاپ کتاب و مجموعه های آموزشی جهت معرفی گونه های حیات وحش به ویژه برای بخش قانونگذار و قضات جهت آگاهی آنان از ارزشهای ذاتی و اکولوژیکی حیات وحش اشاره کرد که منجر به برخورد قضایی مناسب بر اساس ارزش گونه های حیات وحش خواهد شد.

سیاستهای مشارکتی در جوامع زیست محیطی

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست در زمینه برنامه سازمان جهت بهبود سیاستهای مشارکتی در جوامع زیست محیطی، به لزوم دخالت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه محیط زیست، اعلام جرم، جمع آوری ادله، گزارش تخلفات و پیگیری روند نظارت و دادرسی بر اجرای کیفرها تاکید کرد و افزود: با به روز شدن قوانین مرتبط با حقوق حیوانات، مشارکتهای مردمی در زمینه حقوق حیوانات جدی گرفته خواهد شد.

تعداد محیط بانان نسبت به تخلفات و مساحت کشور محدود است

عالیخانی در پاسخ به پرسشی در زمینه کمبود محیط بان در سطح کشور، بر استفاده از تکنولوژی نوین و همچنین حفاظت مشارکتی و همراهی جوامع محلی تاکید کرد و ادامه داد: در صورت تغییر رفتار جوامع محلی و ساکنین حاشیه مناطق با اکوسیستم منطقه (حفاظت به جای تقابل) بخش عمده ای از خلاهای ناشی از تعداد پرسنل جبران و همچنین تعداد درگیری ها کاهش خواهد یافت که این امر با ایجاد کارگاه های تشکیل شده جهت فضا دادن به حفاظت مشارکتی محقق خواهد شد.

توقف صدور پروانه شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست

وی همچنین از سیاست سازمان بر حذف صید و شکار از مناطق چهارگانه خبر داد و افزود: این مناطق به بانک ژن و بستری برای حفاظت از گونه ها مبدل خواهد شد و صدور پروانه شکار در آن باید متوقف شود.