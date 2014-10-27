خبرنگاران استانهاي يزد، خراسان جنوبي و فارس با يكديگر رقابت مي كنند

علي غياثي ندوشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام زمان ارسال اثر به دبیرخانه سومین جشنواره منطقه ای مطبوعات استان یزد اظهار داشت: به زودی تعداد آثار ارسال شده از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام و اطلاع رسانی می شود.

وي بيان كرد: این جشنواره با حضور استانهای فارس، یزد و خراسان جنوبی در این استان برگزار می شود.

غياثي ندوشن با اشاره به اینکه هم اکنون آثار از سوی اعضای دبیرخانه براي تکمیل نواقص احتمالی در حال بررسی است، يادآور شد: داوری آثار نیز توسط اساتید دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد انجام خواهد شد.

غیاثی ندوشن بیان کرد: جشنواره یاد شده در 10 بخش سرمقاله و یادداشت، مقاله، خبر، مصاحبه، گزارش، تیتر، عکس، طراحی و گرافیک و بخش ویژه برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: بخش ویژه جشنواره ياد شده در شش زمینه مصرف بهینه برق، سال خوش آمدگویی به یزد، تحکیم بنیان خانواده، بهینه سازی مصرف آب، حقوق شهروندی و شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برپا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در مورد زمان برگزاري جشنواره نيز عنوان كرد: زمان دقیق مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز به زودي اعلام خواهد شد.