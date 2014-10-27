آغاز ثبت نام دوره بيست و پنجم آزمون زبان وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دوره بيست و پنجم آزمون زبان MHLE در دو شهر تهران و اصفهان برگزار می شود.

این آزمون دارای 100 پرسش در سطح استاندارد تافل (30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری) و 100 نمره (بدون نمره منفی) است.

مهلت زمانی ثبت نام در دوره بیست و پنجم آزمون زبان در روزهای 3 تا 23 آبان است و داوطلبان در روزهای 27 و 28 آبان می توانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

دوره بيست و پنجم آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت در 29 آبان برگزار می شود و پس از برگزاری آزمون کارنامه داوطلبان با کد ویژه داوطلب در 5 آذر در سایت مرکز سنجش قرار داده می شود.