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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

آغاز ثبت نام دوره بيست و پنجم آزمون زبان وزارت بهداشت

آغاز ثبت نام دوره بيست و پنجم آزمون زبان وزارت بهداشت

ثبت نام دوره بيست و پنجم آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت آغاز شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این دوره ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره بيست و پنجم آزمون زبان MHLE در دو شهر تهران و اصفهان برگزار می شود.

این آزمون دارای 100 پرسش در سطح استاندارد تافل (30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری) و 100 نمره (بدون نمره منفی)  است.

مهلت زمانی ثبت نام در دوره بیست و پنجم آزمون زبان در روزهای 3 تا 23 آبان است و داوطلبان در روزهای 27 و 28 آبان می توانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

دوره بيست و پنجم آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت در 29 آبان برگزار می شود و پس از برگزاری آزمون کارنامه داوطلبان با کد ویژه داوطلب در 5 آذر در سایت مرکز سنجش قرار داده می شود.

کد مطلب 2410513

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