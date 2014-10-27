به گزارش خبرنگار مهر، این روزها کسب و کار خودروهای لوکس در بازار سکه است. خودروهایی که علاوه بر خودنمایی در ویترین برخی نمایشگاه‌های اتومبیل، در اتوبان‌های شهر هم ویراژ می‌دهند و گاهی هم در نقاطی از شهر، دور- دور راه می اندازند و صاحبان آنها می خواهند به هم طبقاتی های خود نشان دهند که ماشینشان، ممکن است از بقیه خودروهای لوکسی که در خیابانها تردد می‌کند، هم لوکس تر باشد.

اندرزگو، نیاوران، فرشته، پارک‌وی، سعادت‌آباد و ایران زمین، چند سالی است که تبدیل به پاتوق لوکس‌سواران و آنهایی شده است که ‌گرانقیمت‌ترین ماشین‌ها را می‌رانند. این خودروها که امروز با قیمت خانه‌های لوکس برابری می‌کند، به ویترینی شبیه هستند که همه توان نگاه کردن به آن را ندارند و باید پذیرفت که امروز خیابان‌های شمال پایتخت، میزبان انواع و اقسام ماشین‌های روز دنیا با قیمت‌های میلیاردی است.

حتی آنگونه که برخی نمایشگاهداران خودرو می‌گویند، از برخی مدل‌هایی که در دنیا به عنوان گرانقیمت‌ترین خودروها از آنها یاد می‌شود و ممکن است تولید آنها کمتر از انگشتان دست هم باشد، در خیابانهای تهران و برخی کلانشهرها تردد می‌کنند و حتی آنگونه که برخی ادعا دارند از یک مدل خودرو از یک کمپانی معروف دنیا که تنها ده عدد تولید شده، 4 عدد روانه ایران شده است.

در عین حال، اگرچه مسئولان تلاش دارند که از ورود کالاهای لوکس به کشور جلوگیری کنند و مقام معظم رهبری نیز به تازگی نسبت به واردات خودروهای لوکس موضع گیری کرده‌اند، اما همچنان بازار خرید و فروش خودروهای لوکس گرم است و دارندگان آن، تلاش دارند تا به هر نحوی که شده یا در خیابان‌های پایتخت خودنمایی کنند و یا سود کلانی از خرید و فروش این خودروها نصیب خود کنند.

اما برخی کسب و کار جدیدتری هم پیدا کرده اند که علاوه بر اینکه پنجشنبه‌ها در خیابان‌های شمال شهر تهران ویراژ می‌دهند، در طول هفته نیز خودروهای خود را اجاره می‌دهند تا بلکه بتوانند سایر هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند. به همین دلیل است که بازار اجاره خودروهای وارداتی این روزها گرم است، البته بسیاری از افرادی که خودروهای لوکس سوار می‌شوند، کسب و کارشان این نیست و از خودروهای خود استفاده شخصی دارند، اما برخی هم به این نوع کسب و کار رو آورده‌اند و البته با سرمایه اولیه 200 تا 300 میلیونی وارد این کار شده‌اند تا شاید علاوه بر اینکه خودروهای لوکس سوار شوند، بتوانند هزینه‌های زندگی خود را هم پوشش دهند.

نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، رانندگان دارندگان خودروهای لوکس وارداتی است؛ به این معنا که برخی رانندگان این خودروها در غفلت نبود صاحبان خودرو و حضور آنها در مسافرت‌های خارجی، از فرصت استفاده کرده و خودروهای آنها را به صورت روزانه اجاره می‌دهند و از آنجایی که این خودروها ممکن است، بیمه باشند و یا تضامینی که از سوی اجاره دهندگان از اجاره گیرندگان دریافت می‌شود، بسیار بالا باشد، به راحتی ریسک اجاره خودرو را می‌پذیرند.

یکی از افرادی که این خودروها را اجاره می‌دهد در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: خودروهایی که اجاره داده می‌شود، بسته به نوع خودرو و قیمت آن در بازار، از مشتری ضمانت گرفته می‌شود، به این معنا که یک سند ملکی، جواز کسب یا چک معتبر به علاوه سند ملکی از مشتری دریافت می‌شود.

او می افزاید: البته ما خودروها را برای مراسم‌هایی همچون عروسی اجاره نمی‌دهیم، چراکه گل‌کاری ماشین ممکن است که به خودرو آسیب بزند، اما در عین حال، خودرو به افرادی اجاره داده می‌شود که توانایی ارایه سند ملکی و یا جواز کسب را داشته باشند؛ او می‌گوید البته چکی هم معادل قیمت خودرو از فرد دریافت می شود و در کنار آن، شناسنامه و کارت ملی نیز طلب می‌شود.

این فعال بازار اجاره خودروهای لوکس، می‌گوید: هر نوع خودرویی که متقاضی طلب کند، می‌توانیم تامین کنیم و از پورشه و مازراتی گرفته تا آلفا رومئو و انواع بی‌ام و و بنز؛ بنابراین شبکه ای از تامین‌کنندگان خودروهای وارداتی با ما همکاری می‌کنند که اگر لازم باشد خودروی مدنظر مشتری را از آنها تامین می‌کنیم.

یکی دیگر از افرادی که در بازار اجاره اتومبیل های لوکس فعالیت دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: این روزها بسیاری از جوانان تمایل بسیاری به استفاده از خودروهای لوکس دارند، حتی برای یک روز هم که شده، حاضر هستند که هزینه کنند، با خودرو سفر بروند، عکس بگیرند یا حتی دور- دور کنند؛ بنابراین سراغ ما می آیند و این روزها تب اجاره خودروهای وارداتی بالا گرفته است.

او می گوید: فرهنگ جوانان گرایش زیادی به استفاده از خودروهای لوکس پیدا کرده است و بنابراین تمایل بسیاری برای اجاره این خودروها دارند، البته تعداد خانم‌هایی که درخواست خودروهایی با اجاره روزانه 200 تا 300 تومان دارند، بیشتر از آقایان متقاضی هستند، ولی به طور عموم جوانان با رنج سنی 25 تا 35 سال از خانم ها و 22 تا 40 سال از آقایان متقاضی اجاره روزانه اتومبیل های لوکس هستند.

این فعال بازار اجاره خودروهای لوکس می‌گوید: به طور متوسط هر هفته ده مشتری برای اجاره خودروهای لوکس مراجعه می‌کنند که از این تعداد، 10 درصد آنها خودروهایی همچون پورشه و مازراتی را طلب می‌کنند در حالی که بیشترین رنجی که مورد تقاضا است، تویوتا، سانتافه، یا جنسیس است که رنج قیمتی 200 تا 300 هزار تومان را دارند؛ البته اگر تعداد روزهایی که فرد متقاضی برای اجاره می‌خواهد، بالا رود، به تناسب قیمت هم پایین می‌آید.

او در پاسخ به این سئوال که آیا جوانان می‌توانند تضامین لازم را ارایه دهند، می گوید: فیش حقوقی کارمندان، جواز کسب یا چک به مبلغ ارزش خودرو، از آنها طلب می‌شود، اما بسته به آدرس محل کار یا موقعیتی که فرد متقاضی دارد، ما با مشتری کنار می‌آییم.

نکته حائز اهمیت قیمت اجاره روزانه برخی از انواع این خودروها است، به نحوی که اجاره روزانه یک خودروی بنز یا پورشه، ممکن است با حقوق یک ماه و نیم یک کارمند برابری کند. بنابراین تعداد افرادی که توانایی مالی اجاره این خودروها را دارند، نباید زیاد باشد. بر اساس گزارش میدانی مهر، اجاره روزانه یک دستگاه پورشه باکستر یک میلیون و 200 هزار تومان و یک بی ام و Z4 یک میلیون و 200 هزار تومان است. البته اجاره روزانه بنز E350 هم به روزانه دو میلیون تومان هم می رسد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت واردات کالاهای لوکس به کشور را ممنوع کرد و در صدر آن، تمرکز ویژه ای بر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس داشته است، به این بهانه که بتواند، سطح اختلاف طبقاتی در جامعه را کاهش داده و در عین حال، از خروج ارزهای ارزشمند کشور نیز برای واردات کالاهای غیرضرور جلوگیری کند.

قیمت اجاره روزانه خودروهای وارداتی لوکس+ برخی انواع خودروهای داخلی

نوع خودرو نرخ اجاره روزانه پورشه باکستر 2012 یک میلیون و 200 هزار تومان پورشه کاین 2011 یک میلیون و 100 هزار تومان بنز E350 2 میلیون تومان بنز c کلاس 850 هزار تومان بی ام و x6 یک میلیون تومان بی ام و Z4 یک میلیون و دویست هزار تومان سوناتا 300 هزار تومان جنسیس 400 هزار تومان اسپورتیج 280 هزار تومان سانتافه 400 هزار تومان پژو 206 150 هزار تومان پژو 405 100 هزار تومان ام وی ام X33 180 هزار تومان پرشیا 120 هزار تومان

* گزارش از محبوبه فکوری