نبیه بری دلایل بروز ناآرامی های طرابلس را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه به نقل از کسانی که با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کردند، نوشت نبیه بری از اوضاع طرابلس ابراز نگرانی کرده و گفته است آنچه رخ داده، غافلگیرکننده نبوده و نتیجه رفتار و سخنان تحریک آمیز و توزیع پول و سلاح بوده است.

نبیه بری تاکید کرد امنیت فقط با قدرت و قاطعیت برقرار می شود.

وی اشکال را در برخی سیاستمداران دانست که با رفتارهای تحریک آمیز خود باعث تشدید اوضاع شده اند.

نبیه بری گفت در این مرحله که ارتش در حال نبرد سخت با تروریسم است، هجمه به ارتش و فرماندهانش جایز نیست.

وی همچنین در جریان نتایج سفر اخیر جان قهوجی به آمریکا و موضوع آمادگی این کشور برای تجهیز ارتش لبنان به سلاح اعلام کرد سرنوشت کمک سه میلیارد دلاری عربستان به ارتش لبنان همچنان مبهم است.

این در حالی است که ارتش لبنان تاکید کرده است بر پایان دادن به تحرکات گروههای مسلح در طرابلس پافشاری می کند و با هرگونه آتش بس هم مخالف است.