رسانه ها وظیفه از بین بردن ذهنیت جدایی مردم از دولت را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه پیش از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از رسانه های برتر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر که در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این سوال در جامعه قابل طرح است که چرا بین افکار و اندیشه ما با آنچه که در جامعه عمل می کنیم متفاوت است. این به یک چالش تبدیل شده است.

وی افزود: هرکس تریبونی داشته باشد به خوبی از ارزشها حرف می زند اما در میدان عمل خبری از اجرا نیست.

رحیمی زنگنه گفت: یکی از دلایل اینکه ما آنچه را که می نماییم، نیستیم نظامات استبدادی گذشته است. چون مردم احساس می کردند که از دولتها جدا هستند. این ذهنیت تاریخی در نظام تمام دموکراتیک ما هم به شکل نا خودآگاه وجود دارد و یکی از نقش های رسانه ها در نظام جمهوری از بین بردن این ذهنیت است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل فاصله اندیشه با عمل، عدم وجود یقین و اعتقاد قلبی به اندیشه هاست. یعنی قلب او به آنچه که می اندیشد ایمان ندارد. یعنی باید با عبور از علم الیقین به عین الیقین و سپس به حق الیقین برسیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به داستان در خواست حضرت ابراهیم از پروردگار متعال برای دیدن زنده شدن مردگان گفت: حضرت ابراهیم علم الیقین داشت اما می خواست به حق الیقین برسد.

زنگنه یکی دیگر از دلایل فاصله اندیشه از عمل در جامعه را ریاکاری عنوان کرد و گفت: این موضوع در طول تاریخ چنان در جامعه وجود داشته است که در ادبیات ما یک مکتب علیه ریا به وجود آمده است به نام ملامتیه. سراسر اشعار حافظ را ببینید علیه زهد ریایی و زاهد ظاهر پرست است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت های چشمگیر کشور در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: این پیشرفت ها در حالی است که در حوزه فرهنگ و زدودن اندیشه های نادرست انتظار بیشتری وجود داشت، یکی از راه های پیشرفت در این مسیر امر به معروف و نهی از منکر به شیوه های گوناگون و مقتضی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان به نقش رسانه ها در این مسیر اشاره کرد و گفت: بنده امروز در مسائل مطبوعات استان آینده روشنی را برای اعتلای فرهنگی می بینم.