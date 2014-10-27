آیین تشییع دو شهید گمنام در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع دو شهید والا مقام و گمنام صبح دوشنبه از مسجد جامع ساری به سمت مرکز شهر برگزار شد.

همچنین آیین وداع با این شهدای گمنام نیز یکشنبه شب با حضور عاشقان و مردم ولایتمدار مازندران در حسینیه عاشقان ساری برگزار می شوند. این دو شهید والامقام که در زمان شهادت ۱۹ سال سن داشتند در سال ۶۷ در تک دشمن در دو منطقه عملیاتی فاو و جزیره مجنون به شهادت رسیدند.

همچنین دو شهید گمنام نیز در روز چهارشنبه ۷ آبان مصادف با چهارم ماه محرم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن خاکسپاری می شوند، یکی از دو شهید گمنام دانشگاه آزاد واحد تنکابن ۱۹ ساله است که سال ۶۷ در تک دشمن در جزیره مجنون به شهادت رسید.

سن دومین شهید گمنام دانشگاه آزاد تنکابن نیز ۲۰ ساله است و این شهید در سال ۶۰ در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.