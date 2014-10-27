مردان مشهدی هم به جمع عملهای زیبایی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی بازار جراحی های زیبایی به ویژه عمل های بینی در مشهد داغ است كه به گفته پزشكان متخصص این روزها مطب جراحان زیبایی مشهد شاهد حضور روزافزون مردان نیز هست و بیش از ۲۵ درصد از مراجعه كنندگان به این مطب ها را آقایان تشكیل می دهند و نیز بسیاری یواشكی و بدون مشورت با خانواده اقدام به عمل می كنند.

عمل بینی رتبه اول عمل های جراحی زیبایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می كند: بسیاری ازجوانان و نوجوانان مشهدی مشتری مطب های زیبایی هستند و در این میان تمایل ۲۵ درصدی به انجام عمل های زیبایی بینی در مردان قابل توجه است.

دكتر آرش بیرقی طوسی می گوید: در مشهد نیز مانند كل كشور عمل های زیبایی به وی‍ژه عمل های بینی با استقبال روز افزونی مواجه است و در صدر جراحی های زیبایی قرار دارد.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی بیان می كند: عمل های كشیدن چربی و تزریق چربی نیز به تازگی با استقبال زیادی روبه رو شده است.

وی با بیان اینكه عمل شكم و سینه نیز در رتبه بعدی قرار دارد؛ می افزاید: دو دسته از افراد برای انجام عمل ها ی زیبایی رغبت دارند كسانی كه می خواهند تغییری در ظاهر خود بدهند و برای دسته ای عوارض افزایش سن یا تغییر وزن علت اینگونه عمل هاست.

بیرقی طوسی ادامه می دهد: بیشتر متقاضیان انجام این جراحی ها در مشهد مانند سایر نقاط كشور خانم ها هستند كه البته در سالهای اخیر با افزایش مراجعان مرد نیز رو به رو هستیم.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی توضیح می دهد: امروزه شاهد افزایش پسران متقاضی جراحی‌های بینی در كشور و البته كلان شهر مشهد هستیم.

وی با ابراز تاسف از اینكه تعدادی از این مردان بینی های دخترانه رامی پسندند تاكید می كند: به نظر شكل بینی مردان، مردانگی و صلابت چهره را برایشان رقم می زند و این فرم بینی مردان ایرانی توازن با دیگر اعضای صورت دارد.

جراحی پیشانی و پلک بعد از عمل بینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد بیان می كند: جالب اینجاست كه مردان تمایل به انجام عمل های زیبایی پیدا كرده اند و جراحی پیشانی و پلك در ردیف های بعد از عمل بینی قرار دارد. متاسفانه امروز شاهد برخی تبلیغات هستیم كه برای جوایز مسابقات، هزینه عمل جراحی زیبایی را قرار می دهند.

بیرقی طوسی در ادامه عنوان می كند: عمل جراحی یك كار تهاجمی است كه روی بدن اجرا می شود و واكنش ها و آسیب هایی را روی بدن دارد و مدتها زمان می برد تا این آسیب ها بهبود یابد.

وی برخی اهداف غلط در عمل های زیبایی را سرگرمی، دستیابی به جایزه و چشم و هم چشمی بر می شمرد و می گوید: متاسفانه امروز شاهد برخی تبلیغات هستیم كه برای جوایز مسابقات، هزینه عمل جراحی زیبایی را قرار می دهند.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی عنوان می كند: فرهنگ سازی برای جلوگیری از عمل های جراحی زیبایی بدون دلیل، یك شبه حل نمی شود.

انجام عمل جراحی زیبایی بدون تیغ

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی همچنین در مورد تبلیغات در خصوص اینكه انجام عمل جراحی زیبایی بدون تیغ این تبلیغات را نادرست دانسته و می افزاید: عمل جراحی بدون تیغ كه عمل نیست.

بیرقی طوسی عنوان می كند: برخی برای اینكه دیگران متوجه نشوند كه وی دست به عمل زده یواشكی این عمل را انجام می دهند و متاسفانه چون فكر می كنند زخم این عمل ها زود بهبود می یابد یا اینكه تصور می کنند چون این عمل زیبایی مراقبت بعد از عمل نیاز دارد بدون همراهی خانواده اقدام می كنند كه عواقب روحی و روانی بیشتری برایشان ایجاد می كند.

وی بیان می كند: برخی با تصور اینكه عمل زیبابی قابل برگشت است دست به عمل می زنند كه این تصور نیز غلط است.

مسائل روحی و روانی می تواند موفقیت عمل را تحت الشعاع قرار دهد

طوسی می افزاید: برای فرار از برخی مشكلات اجتماعی یا روحی نباید عمل زیبایی را انتخاب كرد چون این عمل ها دوره نقاهت طولانی دارند و گرفتاری های بعد از عمل برای فرد بیشتر است.

عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران ادامه می دهد: مسائل روحی و روانی می تواند موفقیت و نتیجه عمل را تحت الشعاع قرار دهد و كسانی كه بدون اطلاع خانواده یا برای رفع مشكل خانوادگی شان دست به این عمل می زنند به خاطر استرس ها در دوره نقاهت نتیجه مناسب را نمی گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد با تاكید بر اینكه بهتر است كه فرد با دلیل موجه و یا داشتن یك ایراد بزرگ در صورت به این جراحی تن در دهد، گفت: اگر فرد در انجام این عمل ها با این طرز تفكر كه چهره خود را برای ازدواج یا كسب فرصت شغلی زیبا كند قطعا شكست می خورد.

وی بر مشكلات دوره نقاهت عمل های زیبایی تاكید و ادامه می دهد: فرد باید توانایی پذیرش دوره نقاهت را داشته باشد.

افسردگی

به گفته دكتر بیرقی تجربه نشان می دهد؛ افرادی كه دلیل واقعی و مهمی برای این جراحی ها نداشتند بعد از جراحی اغلب دچار افسردگی شده اند و بیمار باید حتما برای انجام چنین جراحی هایی ثبات روحی داشته باشد.

عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در توضیح بیشترمی گوید: مسلما فردی كه دائما آیینه در دست دارد و از صورت خود عیب و ایراد می گیرد بعد از عمل هم رضایت نخواهد داشت؛ چون این جراحی ها دغدغه ها و مشكلات روحی را برطرف نمی كنند.

وی تاكید می كند: افراد نباید همه فعالیت ها و موفقیت ها را به ظاهر مرتبط بدانند و اگر با چنین دیدگاهی زندگی كنند هیچوقت با هر گونه توسل به متخصصان زیبایی اتفاق مورد نظر برایشان نمی افتد.

سازمان نظام پزشكی بهترین مرجع معرفی پزشكان متخصص جراحی پلاستیك

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد با اشاره به تبلیغات گسترده انجام عمل های زیبایی همچون بینی، لب، شكم و ابرو؛ در گفتگو با مهر اظهار می كند: سازمان نظام پزشكی بهترین مرجع برای معرفی پزشكان متخصص جراحی پلاستیك می باشد و مشهد با داشتن هفت پزشك فوق تخصص جراحی پلاستیك و ترمیمی، توانمندی انجام تمامی عمل های جراحی زیبایی را در مراكز درمانی خود دارد.

عزت الله رضایی می افزاید: علاوه بر فوق تخصصان جراحی پلاستیك، پزشكان متخصصی كه در دوره آموزش طبابت و دوره های جراحی پلاستیك را گذرانده باشند، می توانند عمل های جراحی پلاستیك را انجام دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد می گوید: انجام جراحی های فك و صورت، ترمیم شكستگی و ترومای فك، اعمال جراحی دست و جراحی های میكروسكوپی، ‌پیوند اعصاب و اعضا با استفاده از میكروسكوپ، اعمال جراحی زیبایی صورت، لیپوساكشن و درمان سوختگی های حاد و مزمن از جمله محدوده های فعالیت پزشكان متخصص جراحی پلاستیك به شمار می رود.

وی می افزاید: بیمارستان های دولتی مشهد برای جراحی های زیبایی زنان و مردان، تجهیزات مناسب و پیشرفته و همچنین كادری مجرب و توانمند را در اختیار دارند.

پیروی از مد و چشم و هم چشمی

یك روانشناس نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: فرد سالم خود را آن گونه كه هست می پذیرد، و به نقاط قوت و مثبت جسمی و روحی و معنوی خود در كنار نكته های ضعف و منفی توجه می كند.

مهدی روحانی در خصوص عمل های زیبایی ابراز می كند: به هر حال گاهی عمل جراحی زیبایی ضرورت دارد و نمی توان گفت هر كسی برای عمل جراحی زیبایی مراجعه كرده از نظر روحی و روانی مشكل دارد اما این اتفاق قالب در این موضوع نیست. پیروی از مد و چشم و هم چشمی از عوامل اصلی مراجعه برای عمل جراحی زیبایی است

وی علت گرایش برخی از جوانان شامل دختران و پسران را تبدیل شدن این عمل ها به نوعی مد می داند و ادامه می دهد: همچنین تبلیغات در این زمینه حتی به شكل غیر مستقیم در فیلم ها و سریال های تلویزیونی بی تاثیر نبوده است.

روحانی اغلب این جراحی ها را غیر منطقی می شمرد و می گوید: پیروی از مد و چشم و هم چشمی از عوامل اصلی مراجعه برای عمل جراحی زیبایی است.

كمبود اعتماد به نفس

به یكی از مطب های جراحی زیبایی در خیابان احمدآباد مشهد سری می زنم و از تهمینه سعادتی نظرش را در مورد افزایش روز افزون تمایل جوانان به این عمل ها جویا می شوم و او می گوید: به نظر می رسد نوعی كمبود در اعتماد به نفس در جوانان ما دیده می شود و البته هیچ یك از والدین یا مربیان ما هم راه حلی برای فرزندانشان ندارند و برخی از آنها همراه فرزندشان می شوند.

وی كه علت عمل انجام شده روی بینی اش را شكستگی اعلام می كند؛ ابراز تاسف می كند از اینكه فرهنگی وارداتی جای فرهنگ غنی ایرانی را گرفته است و به ویژه بینی های مردان ایرانی كه آنها را با ابهت نشان می داد به تیغ جراحان سپرده می شود.

سعادتی می پرسد: چرا كسی راه حلی برای جلوگیری از این رویه غلط ارائه نمی دهد؟

اگر جوانان مشغول كار شوند به چهره خود دست نمی زنند

محمد رضا صادقی یكی دیگر از مراجعان به این مطب كه همراه یك بیمار سوختگی است؛ می گوید: شنیده ام كه ۳۵ درصد اعمال زیبایی بینی را در كشور ما آقایان انجام می دهند و به نظر من علت اصلی بیکاری و بی هویتی جوانان است.

وی با بیان اینكه تمایل به زیبای و آراستگی یك نیاز طبیعی و فطری است، تاكید می كند: کسی که روزی ۱۰ ساعت کار مفید انجام بدهد و از زندگی و شخصیت خودش راضی باشد به شكل افراطی به ظاهرش توجه نمی كند.

تفاخر وسرگرمی

مادر رضا شهیدی كه جوانی ۱۸ ساله است و برای عمل بینی به این مطب مراجعه كرده نیز اینگونه اظهار نظر می كند: به نظر من دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد از جمله اینكه اشخاص تمکن مالی دارند و به اینطور عمل ها به چشم تفاخر و سرگرمی نگاه می كنند.

خانم رحمانی در ادامه می افزاید: البته برخی هم واقعا صورت نازیبا دارند و مثلا برخی دختران با این عمل ها واقعا زیباتر می شوند و شانس ازدواج بهتر می یابند.

رحمانی معتقد است كه اشخاصی با وجود داشتن چهره زیبا به دنبال چشم و هم چشمی هستند و مثلا ارتودنسی در دندانپزشکی به این دلیل به عمل زیبائی تبدیل شده است.

بررسی عوارض جراحی پلاستیک بینی

بررسی عوارض جراحی پلاستیک بینی كه در صورت عدم دقت و مهارت جراح باشد؛ عوارض خود را در عملكرد بینی نشان می دهند.

چسبندگی‌ های داخل بینی یا تنگ شدن بیش از اندازه سوراخ‌ های بینی موجب مشكل تنفسی برای فردی می شود كه خود را به تیغ یك فرد غیر متخصص سپرده است.

همچنین عوارضی در ظاهر بینی شامل کوچک شدن بیش از حد بینی یا ایجاد مشکلات تنفسی و اختلال در عملکردهای حیاتی بینی که عواقب ناگواری در سلامت و زندگی فرد خواهد داشت. متخصصان تاكید می كنند كه فردی که تنفس از راه بینی را از دست بدهد نه تنها در زندگی فردی، بلکه در روابط اجتماعی نیز مشکلات زیادی را تجربه می كنند

متخصصان تاكید می كنند كه فردی که تنفس از راه بینی را از دست بدهد نه تنها در زندگی فردی، بلکه در روابط اجتماعی نیز مشکلات زیادی را تجربه می كنند و بی‌حالی، خواب آلودگی، کسالت، بی‌حوصلگی و عصبی بودن در اثر اختلال تنفسی بینی بوجود خواهد آمد.

صدای‌ تودماغی علامتی‌ از گرفتگی راه‌ هوایی‌ بینی ‌و اختلال بویایی، احساس سرماخوردگی طولانی، خرخر و مشکلات تنفسی حین خواب تنها بخشی از عوارضی است كه فردی كه بدون مشورت با پزشك متخصص و مجرب دست به این جراحی ها زده با آن مواجه خواهند شد.

همچنین متخصصان عمل های زیبایی اعلام می كنند تاكنون هیچ دستگاهی با عنوان دستگاه كوچك‌كننده بینی، هیچ ژل یا ماده یا چسب یا هر ابزار دیگری كه بدون استفاده از روش‌های جراحی بتواند شكل بینی را تغییر دهد، در جهان ساخته نشده و این تبلیغات دروغ است.

پزشكان متخصص جراحی زیبایی از بیماران در خواست می كنند قبل از آنكه چهره خود را به تیغ جراحی بسپارند، با متخصصان و افراد دارای صلاحیت مشورت كنند و زمانی جراحی كنند كه به این نیاز رسیده باشند.

پزشكان فوق متخصص جراحی پلاستیك در مشهد معتقدند که بیماران نباید تحت هیچ عنوان تحت تاثیر گفته‌های دیگران و چشم هم چشمی تن به عمل جراحی زیبایی بینی بدهند زیرا بیشترین تعداد افراد ناراضی از انجام عمل‌های زیبایی در میان این گروه از جامعه است.

گزارش: زهره رنگ آمیز