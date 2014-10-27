تلاش اتریش برای ادامه مذاکرات هسته ای در وین

به گزارش خبرنگار مهر، فریدریش اشتیفت صبح دوشنبه در حاشیه دیدار با استاندار لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر پیرامون مذاکرات هسته ای در وین و مواضع کشورش در این زمینه گفت: وزیر امور خارجه اتریش خیلی تلاش کرد که این گفتگوها کماکان در اتریش ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: ما به عنوان کشور اتریش علاقه داریم این گفتگوها هر چه زودتر به نتیجه مثبت برسد.

سفیر اتریش در تهران با یادآوری اینکه اتریش سالهای طولانی است که روابط بسیار حسنه و خوبی با ایران دارد افزود: امیدواریم جو مثبت حاکم بر شهر وین کمک کند که این گفتگوها هر چه زودتر به نتیجه مثبت برسد.

اشتیفت با تاکید بر اینکه تحریم ها تاثیر مستقیمی در حجم روابط تجاری دو کشور ایران و اتریش داشته است ادامه داد: در حال حاضر حجم تبادل تجاری دو کشور ۲۱۰ تا ۲۲۰ میلیون یورو است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که پیش از تحریم ها حجم روابط و مبادلات تجاری دو کشور به ۷۵۰ میلیون یورو می رسید.

سفیر اتریش در تهران با بیان اینکه با مقایسه همین عدد و رقم متوجه می شوید که تحریم ها چقدر روی روابط تجاری دو کشور تاثیر گذاشته است افزود: ایران با توجه به ظرفیت بالایی که دارد از جمله نزدیک به ۸۰ میلیون جمعیت و مردم تحصیل کرده ظرفیت بالایی برای همکاری دارد.

اشتیفت با یادآوری اینکه در تمامی زمینه ها این ظرفیت وجود دارد که روابط بیشتری داشته باشیم بیان داشت: با توجه به ظرفیت بالایی که ایران از نظر منابع انسانی دارد سرمایه گذاران ما بسیار علاقمند هستند که هر چه زودتر بتوانند روابط شان را برقرار کنند.

اشتیفت با بیان اینکه اتریش همواره روابط حسنه ای با ایران داشته است گفت: بسیار امیدوار هستیم که در وین گفتگوهای هسته ای به نتیجه برسد تا بتوانیم فصل نوینی را در روابط دو کشور باز کنیم.