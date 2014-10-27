به گزارش خبرنگار مهر، ساخت شهرهای جدید از حدود دو دهه پیش در کشور آغاز شد که سر ریز جمعیت کلان شهرهای کشور به این شهرهای جدید وارد شود.

شهر جدید صدرا از جمله این شهرهای جدید بود که در شمال غرب شیراز ساخته شد تا سر ریز جمعیت کلانشهر شیراز را در خود جذب کند اما عدم توجه به چشم اندازه، امروز شاهد مشکلات مختلفی برای مردم این شهر جدید هستیم که از جمله آنها حمل و نقل عمومی است.

نام شهر صدرا در همان اوایل به عنوان شهر سبز انتخاب شد که یکی از اولویت های شهر سبز توجه به محیط زیست است و برای اینکه بخواهیم هوایی پاک داشته باشیم باید از تردد خودروهای شخصی تا جاییکه امکان دارد جلوگیری کرد که این مهم ممکن نشد.

در حالیکه شهر صدرا تا بلوار اصلی شمال غرب شیراز حدود 9 کیلومتر فاصله دارد پس از گذشت حدود دو دهه همچنان سیستم حمل و نقل مناسبی برای رساندن ساکنین این شهر به کلان شهرشیراز تعریف نشده است.

یکی از مواردیکه که باید از همان اوایل راه اندازی این شهر به آن توجه می شد اتوبوس های دورن شهری بود که البته در چندین سال اول راه اندازی این شهر به دلیل نداشتن شهرداری عملا سازمان اتوبوسرانی شیراز وظیفه ارائه خدمات به ساکنین شهر صدرا را بر عهده داشت.

پس از راه اندازی شهرداری صدرا و تاسیس اتوبوسرانی این شهر امید به رفع مشکلات حمل و نقل عمومی وجود داشت اما این مهم نیز به دلیل کمبود اعتبارات، عدم همکاری سازندگان اتوبوس در کشور و... محقق نشد تا ساکنین این شهر بتوانند از اتوبوس های جدید استفاده کنند.

هر چند که طبق قانون عمر اتوبوس های دورن شهری نباید بیش از 10 سال باشد و به گفته مسئولین گذشته شهر صدرا این اتوبوس ها نیز سنی کمتر از این مدت داشتند اما عدم رسیدگی صاحبان اتوبوس باعث شده بود که عمر آنها برای استفاده کننده و در دید عموم مردم بیش از 20 سال جلوه کند که البته این مشکل نیز همچنان باقی است.

از طرفی دیگر راه اندازی سازمان اتوبوسرانی صدرا باعث نشد که نیازی به اتوبوسرانی شیراز نباشد و همچنان چندین دستگاه اتوبوس در خط صدرا کار می کنند.

اما طی دو روز گذشته مردم شهر صدرا بار دیگر با مشکل کمبود اتوبوس مواجه شدند و تعدادی از اتوبوسهای این شهر به دلایل از خدمات رسانی به مردم خودداری کردند.

کمبود اتوبوس در کنار نبود تاکسی برای تردد مردم از صدرا به مرکز شهر شیراز در کنار تمامی محرومیتهایی که مردم صدرا با آن دست و پنجه نرم می کنند باعث شده که ساکنان این شهر دل خوشی از سکونت در این شهری که امکاناتش از روستاهای دورافتاده جنوبی ترین نقاط فارس نیز کمتر است نداشته باشند.

27 اتوبوس در صدرا فعال است

اما شهردار صدرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اتوبوس های این شهر، گفت: متاسفانه طی چند روز گذشته رانندگان اتوبوس های شیراز که با شهر صدرا همکاری می کردند حاضر به جابه جایی مسافر در این مسیر نشدند.

منوچهر قاعدی تصریح کرد: به گفته برخی از این رانندگان شهرداری شیراز یارانه مد نظر این رانندگان را پرداخت نکرده و این افراد نیز حاضر نشدند در خط شیراز به صدرا کار کنند.

وی با اشاره به اینکه تعهد سازمان اتوبوسرانی شیراز به شهرداری صدرا 16 دستگاه اتوبوس بوده، گفت: این تعهده هیچگاه به طور کامل اجرایی نشد و همواره تعداد اتوبوس های ارائه شده از شهرداری شیراز به بیش از 10 دستگاه نرسید.

شهردار صدرا یادآور شد: در حال حاضر نیز شهرداری صدرا کمبود اتوبوس را جبران کرده و هفت دستگاه اتوبوس در حد صفر را در این شهر فعال کرده تا مشکلات مردم برطرف شود.

قاعدی ادامه داد: در حال حاضر تعداد اتوبوس های حاضر در خط صدرا به شیراز 27 دستگاه است که این حضور اعتراض رانندگان را به همراه داشته است.

وی افزود: رانندگان اعتقاد دارند که این تعداد اتوبوس در مقایسه با مسافرین برای یک خط زیاد است و تنها در ساعات پیک مسافر است که اتوبوس ها به طور کامل پر می شود و در دیگر ساعت های روز حتی نیمی از صندلی های اتوبوس نیز تکمیل نمی گردد.

شهردار صدار یادآور شد: البته شهرداری صدرا با پرداخت یارانه به این رانندگان مشکلات کمبود مسافر را جبران می کند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

قاعدی در خصوص وضعیت تاکسی در شهر صدرا نیز، گفت: 500 دستگاه تاکسی برای فعالیت در این شهر مصوب شده بود که با هماهنگی های انجام شده طی دو هفته آینده متقاضیان برای دریافت تاکسی معرفی می شوند.