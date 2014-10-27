غربال شنوايی كودكان سه تا شش سال آغاز می شود/ نجات هزار و 170 کودک از ناشنوایی طی 9 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی ‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای پایلوت شنوایی ‌سنجی كودكان سه تا شش سال خبر داد و ابراز کرد: تا كنون هیچ غربالی از مشكلات شنوایی كودكان این مقطع سنی در سطح كشور انجام نشده است.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی گفت: غربالگری شنوایی در سنین صفر تا سه سال با هدف ریشه ‌یابی مشكلات شنوایی با منشا غالبا ژنتیك، از سال 84 در استان توسط بهزیستی در حال اجرا است.

حاجی پور اظهار کرد: سال گذشته در خراسان رضوی 100 هزار نوزاد در بیمارستان‌ها و مراكز درمانی مورد غربال شنوایی واقع شده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد 306 نوزاد دارای كم شنوایی شناسایی شدند كه بیش از 90 درصد آنان تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی ضمن اشاره به عدم همکاری لازم از سوی برخی از بیمارستان های استان گفت: چون تعدادی از بیمارستان‌ها در اجرای این طرح همكاری لازم و مطلوب را ندارند پوشش این طرح در حد 75 درصد بالاتر نرفته است.

حاجی‌پور عنوان کرد: برای اینكه سیكل معاینات و غربالگری كودكان در این بخش كامل شود، غربال كودكان سه تا شش سال نیز در دستور كار بهزیستی قرار گرفته و دهه‌ فجر امسال برای اولین بار، این طرح به صورت آزمایشی در تعدادی از مهد كودک ‌های استان به اجرا درمی‌آید.

وی اظهار کرد: این طرح غربالگری در سنین سه تا شش سال به دنبال شناسایی و درمان اختلالات شنوایی به ویژه بیماری‌های گوش میانی كودكان قبل از ورود به مدرسه است.

حاجی پور با بیان اینکه طی 9 سال گذشته هزار و 170 كودك كم شنوا و ناشنوا در استان تحت درمان قرار گرفته و از معلولیت بینایی نجات یافته‌اند، تصریح کرد: برای اینكه طرح غربالگری شنوایی كودكان به نقطه مطلوبی برسد باید تمام كودكان سنین صفر تا شش سال تحت پوشش برنامه قرار گیرند.